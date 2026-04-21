L'UMQ félicite le nouveau Conseil des ministres à Québec

QUÉBEC, le 21 avril 2026 /CNW/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) félicite les membres du nouveau Conseil des ministres, assermentés aujourd'hui à l'Assemblée nationale du Québec.

L'UMQ tient à féliciter tout particulièrement M. Samuel Poulin, nommé ministre des Affaires municipales. Le milieu municipal voit dans cette nomination une occasion de consolider une relation de travail fondée sur l'écoute, le dialogue et la collaboration afin de répondre de manière concrète et efficace aux défis auxquels font face les municipalités partout au Québec. Au cours des prochains mois, l'UMQ travaillera en étroite collaboration avec le nouveau ministre pour faire avancer les priorités municipales.

L'UMQ souhaite également remercier Mme Geneviève Guilbault, qui occupait ce poste jusqu'à aujourd'hui, pour son travail et son engagement envers les municipalités au cours de son mandat.

L'UMQ souligne la décision de la première ministre de nommer un ministre délégué aux Régions, une mesure qui reconnaît l'importance des réalités régionales et de leur prise en compte dans les décisions gouvernementales ainsi que celle de confier à un ministre la responsabilité de la lutte contre l'itinérance.

« Je félicite M. Samuel Poulin pour sa nomination à titre de ministre des Affaires municipales. Nous allons de l'avant et nous sommes prêts à collaborer pour atteindre les objectifs du milieu municipal et du gouvernement du Québec. Je veux également remercier madame Geneviève Guilbault et saluer son parcours et son engagement politique des dernières années », a déclaré M. Guillaume Tremblay, président de l'UMQ et maire de Mascouche.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Pour plus de détails, consultez le site Web de l'UMQ.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Source : Direction des communications, Union des municipalités du Québec; Renseignements : Léa Carrière, Conseillère aux relations avec les médias, T. 514 282-7700, poste 279, [email protected]