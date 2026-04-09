Dénombrement sur l'itinérance : le Québec face à une crise sans précédent

MONTRÉAL, le 9 avril 2026 /CNW/ - Les résultats préliminaires de l'exercice du dénombrement de l'itinérance de 2025, dévoilés aujourd'hui, dressent un constat alarmant et sans équivoque : la crise de l'itinérance s'intensifie au Québec. En trois ans à peine, le nombre de personnes en situation d'itinérance a augmenté en moyenne de 20 %. Cette hausse marquée confirme ce que les municipalités vivent et dénoncent depuis des années, sur l'ensemble du territoire.

Malgré les investissements annoncés par le gouvernement du Québec au cours des dernières années, les données démontrent clairement que les mesures mises en place ne parviennent pas à enrayer la tendance. La situation continue de se détériorer, à un rythme préoccupant, accentuant la pression sur les milieux municipaux.

« Alors que le gouvernement du Québec affirme n'avoir jamais autant investi, nous sommes face à un constat d'échec, car la situation continue de se dégrader. Derrière ces chiffres alarmants, il y a des femmes et des hommes, des vies brisées et des réalités de plus en plus complexes. Ce que nous vivons dépasse le cadre d'une crise ordinaire : c'est une crise sociale et humanitaire. On ne peut plus se contenter de demi-mesures. Il faut en faire plus, il faut faire vite et il faut faire mieux », a affirmé Guillaume Tremblay, président de l'UMQ et maire de Mascouche.

Sur le terrain, les municipalités ont atteint un point de rupture. Elles ne disposent pas de leviers pour intervenir sur les causes structurelles qui mènent à l'itinérance notamment les inégalités socioéconomiques et le manque d'accès aux ressources de santé et services sociaux, mais doivent en gérer les conséquences. La réponse à l'itinérance doit désormais reposer sur une vision nationale claire, cohérente et concertée, mobilisant l'ensemble des partenaires gouvernementaux, municipaux et communautaires.

« Nous avons pris connaissance des résultats du dénombrement en même temps que tout le monde. À première vue, le constat est clair : les chiffres démontrent ce que les mondes municipal et communautaire plaident depuis des années, soit que la crise s'aggrave partout au Québec. On s'attend maintenant à un coup de barre, à ce que chaque parti politique présente des solutions qui changeront la donne, sans quoi ils ne répondront pas aux besoins des Québécoises et des Québécois », a déclaré Bruno Marchand, président du comité sur l'itinérance de l'UMQ et maire de Québec.

Faits saillants du dénombrement 2025 :

Depuis le dernier dénombrement en 2022, le nombre de personnes en situation d'itinérance a augmenté en moyenne de 20 % au Québec.

Cinq régions affichent une hausse de plus de 50 % du nombre de personnes en situation d'itinérance soit l'Abitibi-Témiscamingue, Laurentides, Côte-Nord, Laval et Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Les Laurentides et Montréal sont les régions où l'augmentation du nombre de personnes en situation d'itinérance est la plus importante.

La voix des gouvernements de proximité

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SOURCE Union des municipalités du Québec

Source : Direction des communications, Union des municipalités du Québec; Renseignements : Léa Carrière, Conseillère aux relations avec les médias, T. 514 282-7700, poste 279, [email protected]