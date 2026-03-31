Projet de loi sur le renforcement de la laïcité de l'État : L'UMQ demande le retrait des mesures touchant les municipalités

MONTRÉAL, le 31 mars 2026 /CNW/ - Alors que l'étude détaillée du projet de loi no 9 sur le renforcement de la laïcité de l'État est terminée, l'Union des municipalités du Québec (UMQ) réitère son opposition. L'UMQ ne remet pas en cause les principes fondamentaux de la laïcité de l'État, mais demande le retrait de toutes les mesures qui touchent les municipalités de ce projet de loi qui sont inefficaces, coûteuses et contraires aux efforts actuels de rationalisation de l'État.

Le rapport commandé par le gouvernement du Québec et sur lequel s'appuie le projet de loi est sans équivoque : 89 % des municipalités n'ont jamais rencontré de problème lié à l'application actuelle des règles en matière de laïcité de l'État. Les situations évoquées dans l'espace public sont rares et ponctuelles, et les règles en place fonctionnent.

« Nous respectons pleinement les principes de la laïcité de l'État. Ce que nous refusons, ce sont des mesures inutiles, lourdes et déconnectées de la réalité municipale. L'adoption du projet de loi sur le renforcement de la laïcité de l'État ajoutera de nouvelles obligations qui détourneront des ressources municipales des enjeux urgents comme l'itinérance, la crise du logement, l'entretien des infrastructures et l'adaptation aux changements climatiques. » précise monsieur Guillaume Tremblay, président de l'UMQ et maire de Mascouche.

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SOURCE Union des municipalités du Québec

Source : Direction des communications, Union des municipalités du Québec; Renseignements : Léa Carrière, Conseillère aux relations avec les médias, T. 514 282-7700, poste 279, [email protected]