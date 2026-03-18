Tournée de la présidence de l'UMQ - Guillaume Tremblay rencontre les élues et élus de la Montérégie-Est

CHAMBLY, QC, le 18 mars 2026 /CNW/ - Le président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Mascouche, monsieur Guillaume Tremblay, est aujourd'hui à Chambly à l'occasion de sa tournée sous le thème « Nouveau départ ».

Il a rencontré Mme Alexandra Labbé, mairesse de Chambly et représentante régionale à l'UMQ, ainsi que les élues et élus municipaux de la région. Les discussions ont porté sur plusieurs enjeux cruciaux pour la région, notamment la hausse des coûts des infrastructures municipales.

« C'est un privilège d'échanger avec celles et ceux qui bâtissent nos milieux de vie. Ils m'ont parlé avec franchise des défis auxquels ils font face, mais aussi avec beaucoup d'espoir et de créativité. Qu'il s'agisse du logement ou de la mobilité, il est essentiel d'unir nos efforts pour garantir un soutien durable et renforcer la vitalité économique de nos régions. Les municipalités sont au cœur des services essentiels, et leur contribution au développement du Québec est incontournable. » a mentionné monsieur Guillaume Tremblay, président de l'UMQ et maire de Mascouche.

« Nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui le président de l'UMQ en Montérégie. Les échanges ont permis de mettre en lumière des enjeux très concrets pour nos municipalités, notamment la hausse des coûts des infrastructures. Mais surtout, ils ont démontré notre volonté commune de trouver des solutions durables pour améliorer la qualité de vie de nos citoyennes et citoyens. Cette collaboration, cette écoute et cette ouverture, c'est ce qui nous permet d'avancer collectivement » a déclaré madame Alexandra Labbé, mairesse de Chambly et représentante régionale de l'UMQ.

Pour suivre l'actualité de la tournée du président, visitez la page dédiée sur le site Internet de l'UMQ.

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SOURCE Union des municipalités du Québec

Source : Direction des communications, Union des municipalités du Québec; Renseignements : Léa Carrière, Conseillère aux relations avec les médias, T. 514 282-7700, poste 279, [email protected]