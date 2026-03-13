Tournée de la présidence de l'UMQ Guillaume Tremblay rencontre les élues et élus de Chaudière-Appalaches

SAINT-GEORGES, QC, le 13 mars 2026 /CNW/ - Le président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Mascouche, monsieur Guillaume Tremblay, est aujourd'hui dans la région de Chaudière-Appalaches à l'occasion de sa tournée sous le thème « Nouveau départ ».

Il a rencontré M. Steven Blaney, maire de Lévis, Mme Manon Bougie, mairesse de Saint-Georges et représentante régionale à l'UMQ, ainsi que plusieurs élues et élus municipaux de la région. Les discussions ont porté sur plusieurs enjeux cruciaux pour la région, notamment la main d'œuvre étrangères et le financement des infrastructures municipaux.

« C'est toujours enrichissant de discuter avec celles et ceux qui contribuent directement à l'évolution de nos communautés. Les échanges d'aujourd'hui ont été particulièrement porteurs et permettront d'alimenter de nouvelles réflexions pour soutenir la croissance économique régionale. La question de la main-d'œuvre, notamment l'apport des travailleurs étrangers temporaires, demeure un élément central pour assurer la vitalité économique et sociale de nos régions. » mentionné monsieur Guillaume Tremblay, président de l'UMQ et maire de Mascouche.

« Recevoir la tournée de la présidence de l'UMQ chez nous représente un privilège. C'est surtout l'occasion de partager ce que nous vivons concrètement comme élues et élus de Chaudière-Appalaches. Notre région possède ses particularités, ses forces, mais aussi des enjeux importants, notamment en matière de main-d'œuvre immigrante et de financement des infrastructures municipales. À titre de nouvelle représentante régionale au sein du conseil d'administration de l'UMQ, je travaillerai avec engagement pour faire valoir les priorités de la région de Chaudière-Appalaches. » a déclaré Mme Manon Bougie, mairesse de Saint-Georges et représentante régionale à l'UMQ,

Pour suivre l'actualité de la tournée du président, visitez la page dédiée sur le site Internet de l'UMQ.

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SOURCE Union des municipalités du Québec

Source : Direction des communications, Union des municipalités du Québec; Renseignements : Léa Carrière, Conseillère aux relations avec les médias, T. 514 282-7700, poste 279, [email protected]