Tournée de la ministre Champagne Jourdain en Abitibi-Témiscamingue : de bonnes nouvelles pour les familles de la région!

AMOS, QC, le 15 oct. 2025 /CNW/ - La ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Mme Kateri Champagne Jourdain, était en tournée en Abitibi-Témiscamingue ces derniers jours afin de constater l'avancement de projets en cours dans la région qui visent à répondre aux besoins des familles. Elle a également profité de l'occasion pour rencontrer des gestionnaires ainsi que des membres du personnel du réseau des services de garde éducatifs à l'enfance et dans des organismes communautaires Famille.

Au cours de son passage, la ministre a notamment :

annoncé le projet d'agrandissement du CPE Bout d'Chou, à Macamic, qui accueille 38 enfants de plus. Cet agrandissement augmentera la capacité du CPE à 80 enfants dont 20 de 18 mois et moins;

visité les deux nouvelles installations en réalisation du CPE Le Phénix, qui pourront accueillir 181 enfants, dont 40 de 18 mois et moins;

visité des responsables du service de garde éducatif en communauté situé dans la municipalité de Poularies, en présence de la directrice générale du bureau coordonnateur de la garde éducative en milieu familial (BC) Les Petits Chatons, M me Bianca Matte. Le projet pilote de responsables d'un service de garde éducatif en communauté et en entreprise, déployé à travers le Québec, est un excellent moyen de répondre aux besoins des familles, notamment celles vivant en milieu rural. Il permet de créer rapidement de nouvelles places subventionnées et d'expérimenter de nouveaux modes de garde éducatifs. En Abitibi-Témiscamingue, 17 projets de ce type ont vu le jour et permettent d'offrir 192 places. Parmi ceux-ci, huit projets ont été initiés par le BC Les Petits Chatons;

Bianca Matte. Le projet pilote de responsables d'un service de garde éducatif en communauté et en entreprise, déployé à travers le Québec, est un excellent moyen de répondre aux besoins des familles, notamment celles vivant en milieu rural. Il permet de créer rapidement de nouvelles places subventionnées et d'expérimenter de nouveaux modes de garde éducatifs. En Abitibi-Témiscamingue, 17 projets de ce type ont vu le jour et permettent d'offrir 192 places. Parmi ceux-ci, huit projets ont été initiés par le BC Les Petits Chatons; participé à la pelletée de terre marquant le début des travaux de la nouvelle installation du CPE des Petits Élans, qui accueillera 80 enfants, dont 20 âgés de 18 mois et moins. Ce nouveau projet représente un investissement de 5,2 M$ du gouvernement du Québec.

Un bilan positif pour les familles de la région !

Depuis la mise en place du Grand chantier pour les familles en octobre 2021, ce sont pas moins de 562 places subventionnées en CPE ou en garderies subventionnées qui ont été créées en Abitibi-Témiscamingue. De plus, 48 places non subventionnées ont été converties en places subventionnées, ce qui fait que 99% des places disponibles sont offertes au tarif de 9,35 $ par jour. Par ailleurs, 16 projets sont en cours de réalisation présentement dans la région pour un total de 527 places subventionnées à venir.

Citations :

« Le nombre de places subventionnées dans les services de garde éducatifs à l'enfance continue d'augmenter en Abitibi-Témiscamingue, avec 16 projets en cours. C'est une excellente nouvelle pour les familles de la région! Cela démontre à quel point l'Abitibi-Témiscamingue est une priorité pour notre gouvernement, mais cela témoigne aussi de toute la force de la mobilisation du milieu pour offrir davantage de places à 9,35 $ aux parents d'ici. Cela signifie que plus d'enfants peuvent profiter de services de garde éducatifs, bienveillants, accessibles et surtout, situés près de chez eux. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de la Famille et ministre responsable de la Côte-Nord

« L'agrandissement au CPE Bout d'chou et la nouvelle installation en construction du CPE les Petits Élans sont une démonstration que de belles choses se produisent quand plusieurs partenaires travaillent main dans la main. Ces projets sont d'excellentes nouvelles pour les familles de notre région ! Je suis aussi fière des projets de services de garde en communauté et en entreprise, qui permettent aux parents d'obtenir des services à proximité de la maison et qui prennent en compte les réalités de notre communauté. »

Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest

« Les familles de Rouyn-Noranda et des environs seront ravies de la construction des nouvelles installations du CPE Le Phénix. En plus de répondre à un besoin de places subventionnées, ces nouvelles installations vont permettre aux tout-petits de s'épanouir dans un environnement moderne et sécuritaire et d'être entourés par un personnel dévoué et compétent. Il s'agit d'une excellente nouvelle pour notre région. »

Daniel Bernard, député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue

« Ce projet, longtemps rêvé, devient aujourd'hui réalité : 80 nouvelles places pour accueillir nos enfants et soutenir nos familles. C'est un projet ambitieux, et nous sommes fiers que la construction débute enfin. Nous savons toutefois qu'au-delà des infrastructures, c'est le personnel éducateur et de soutien qui constitue le cœur du CPE. Nous travaillons donc activement à renforcer notre équipe, car c'est elle qui, chaque jour, crée cet environnement vivant, chaleureux et stimulant pour les tout-petits. »

Marie-Ève Gagnon-Nolet, directrice générale du CPE des Petits Élans

« Le CPE Le Phénix a pu, à compter de 2021, entreprendre des démarches en vue d'augmenter sa capacité d'accueil permettant ainsi aux familles de Rouyn-Noranda de bénéficier de places à contribution réduite. Quand la construction sera terminée, 15 places poupons s'ajouteront. Ces places supplémentaires permettront d'accueillir des enfants ayant des besoins particuliers et aux membres du personnel d'améliorer leur environnement de travail. Les familles, les enfants et le personnel éducateur apprécient grandement ce changement. »

France Caouette, directrice générale du CPE Le Phénix

Faits saillants :

La liste des 16 projets est disponible sur le site Web du Ministère.

En date du 31 août 2025, l'Abitibi-Témiscamingue comptait 4 084 places en services de garde éducatif à l'enfance sur son territoire.

La Maison de la Famille d'Amos comptait 215 familles utilisatrices de ses services en 2024-2025.

Le projet pilote de responsables d'un service de garde éducatif en communauté et en entreprise permet à deux personnes responsables d'un service de garde en milieu familial de collaborer et d'offrir leurs services dans un même local. Depuis son lancement en 2022, près de 250 projets sont en activité à travers le Québec, représentant plus de 2 500 places.

Depuis la mise en place du Grand chantier pour les familles en octobre 2021, plus de 30 300 nouvelles places à 9,35 $ ont été créées à l'échelle du Québec, ce qui inclut les places dans les milieux familiaux. Près de 14 000 autres places sont en cours de réalisation et viendront s'ajouter à celles déjà offertes.

