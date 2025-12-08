Avis aux médias - Agenda public du premier ministre du Québec - 9 décembre 2025

QUÉBEC, le 8 déc. 2025 /CNW/ - Voici l'agenda public du premier ministre du Québec, M. François Legault, pour ce 9 décembre 2025. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Table ronde avec plusieurs élus municipaux (prise d'images)

Heure : 9 h 30

Lieu : Rouyn-Noranda

Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné par le député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, M. Daniel Bernard, et par la députée d'Abitibi-Ouest, Mme Suzanne Blais.

Les journalistes, caméras et photographes qui souhaitent participer doivent s'inscrire auprès de Mme Catherine Hamel à l'adresse [email protected].

Mêlée de presse

Heure : 11 h 30

Lieu : Rouyn-Noranda

Visite d'une entreprise de production de cellulose durable (prise d'images)

Heure : 15 h 00

Lieu : Témiscaming

Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné par le député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, M. Daniel Bernard.

Les journalistes, caméras et photographes qui souhaitent participer doivent s'inscrire auprès de Mme Catherine Hamel à l'adresse [email protected].

Important : les médias qui souhaitent participer devront indiquer leur pointure de chaussure le 8 décembre d'ici la fin de la journée.

Table ronde avec plusieurs élus municipaux (prise d'images)

Heure : 16 h 30

Lieu : Témiscaming

SOURCE Cabinet du premier ministre et responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue

Source : Catherine Hamel, Attachée de presse, Cabinet du premier ministre, (514) 831-1393, [email protected]