Avis aux médias - Agenda public du premier ministre du Québec - 6 décembre 2025

QUÉBEC, le 5 déc. 2025 /CNW/ - Voici l'agenda public du premier ministre du Québec, M. François Legault, pour ce 6 décembre 2025. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Cérémonie commémorative en souvenir des événements du 6 décembre 1989 de Polytechnique et à la mémoire des 14 femmes disparues

Heure : 17 h 10 Lieu : Montréal

À noter que le premier ministre prononcera une déclaration aux médias après la cérémonie.

Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné par la ministre responsable de l'Habitation, ministre responsable de la Condition féminine et députée de Berthier, Mme Caroline Proulx, de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée de Pointe-aux-Trembles, Mme Chantal Rouleau, et du ministre de la Sécurité publique, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, ministre responsable de la région du Nord-du-Québec et député de Vachon, M. Ian Lafrenière.

Les médias qui souhaitent participer devront s'accréditer auprès de M. Ewan Sauves à l'adresse [email protected].

SOURCE Cabinet du premier ministre et responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue

Source : Ewan Sauves, Directeur des relations médias, Cabinet du premier ministre, 514 585-4451, [email protected]