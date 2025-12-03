Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 3 déc. 2025 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Agence du revenu du Québec

Mme Mélany Privé est nommée de nouveau vice-présidente de l'Agence du revenu du Québec.

Commission québécoise des libérations conditionnelles

M. Dave Blackburn ainsi que Mmes Nadia Golmier, Sabine Michaud, Josée Rioux, Célina St-François et Janie Vincelette sont nommés membres à temps partiel de la Commission québécoise des libérations conditionnelles.

Régie de l'énergie

M. Steeves Demers est nommé, à compter du 8 décembre 2025, régisseur de la Régie de l'énergie. M. Demers est conseiller principal, stratégie et analyses économiques au sein d'Énergir inc.

M. André Larocque est nommé, à compter du 8 décembre 2025, régisseur de la Régie de l'énergie. M. Larocque est consultant en pratique privée.

M. Louis Legault est nommé, à compter du 8 décembre 2025, régisseur de la Régie de l'énergie. M. Legault est directeur des services juridiques de cette régie.

Université du Québec à Rimouski

M. François Deschênes est nommé de nouveau recteur de l'Université du Québec à Rimouski.

Musée national de l'histoire du Québec

Mme Vicky Trépanier est nommée membre indépendante et présidente du conseil d'administration du Musée national de l'histoire du Québec.

Office des professions du Québec

Mmes Marlen Carter, Mareine Gervais Cloutier et Mariama Zhouri sont nommées de nouveau membres de l'Office des professions du Québec.

Université du Québec à Chicoutimi

M. Simon Lafrance est nommé de nouveau membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Chicoutimi.

Notes biographiques disponibles sur le site des emplois supérieurs.

SOURCE Cabinet du premier ministre et responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue

SOURCE : M. Ewan Sauves, Directeur des relations médias, Cabinet du premier ministre, Tél. : 418 643-5321