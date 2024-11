Tournée dans l'Est du Québec - La ministre Charest annonce près de 25 M$ pour la réalisation d'infrastructures sportives, récréatives et de plein air dans deux circonscriptions

QUÉBEC, le 12 nov. 2024 /CNW/ - En tournée dans l'Est du Québec, la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, est fière d'officialiser des investissements de plus de 24,8 millions de dollars dans le cadre du Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA), afin de soutenir la réalisation de dix projets d'infrastructures structurants dans les circonscriptions des Îles-de-la-Madelaine et de Matane-Matapédia.

De passage à Cap-aux-Meules, la ministre a premièrement confirmé un financement de près de 1,9 million de dollars pour la réfection de la piscine régionale des Îles-de-la-Madeleine, qui nécessitait d'importantes rénovations pour en assurer la pérennité. Du côté de Matane, elle a par ailleurs annoncé des investissements majeurs de plus de 19 millions de dollars, qui rendront possible la construction d'un tout nouveau complexe aquatique, un projet porteur pour la région et très attendu par la communauté.

En plus des deux projets annoncés par la ministre, il faut noter que huit autres projets sont soutenus dans le cadre du PAFIRSPA pour ces deux circonscriptions :

Centre de services scolaire des Phares - Ajout d'un gymnase à l'école Lévesque (2 790 697 $);

Municipalité de Sainte-Luce - Rénovation du gymnase et du centre communautaire Gabriel-Nadeau (592 524 $);

- Rénovation du gymnase et du centre communautaire Gabriel-Nadeau (592 524 $); Municipalité de Saint-Vianney - Aménagement d'une surface multisport (170 429 $);

- Aménagement d'une surface multisport (170 429 $); Municipalité du village de Saint-Noël - Aménagement d'un complexe sportif extérieur (124 869 $);

Club de vélo éolien de Matane (75 198 $);

(75 198 $); Ville d' Amqui - Reconstruction de la passerelle du sentier du Ruisseau-Pearson au parc Théodore-Gagné Amqui (81 427 $);

- Reconstruction de la passerelle du sentier du Ruisseau-Pearson au parc Théodore-Gagné (81 427 $); Club de ski Mont-Climont - Nouvelle piste et aire de départ pour ski de fond (13 886 $);

Camp Sable Chaud (82 608 $).

« Les investissements que nous réalisons dans les infrastructures récréatives, sportives et de plein air démontrent notre engagement à améliorer la santé physique et mentale de la population. Ils contribuent à dynamiser nos régions et à renforcer le tissu social de nos communautés. Ces espaces occupent une place centrale dans nos collectivités et permettent aux gens de tous âges et provenant de tous les milieux de se rassembler, de pratiquer des activités physiques, de se divertir et de profiter du terrain de jeu exceptionnel que nous offre notre magnifique territoire. Je suis convaincue que ces investissements seront essentiels à la vitalité de ces deux régions. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« Je me réjouis de ces investissements importants pour les citoyennes et citoyens du Bas Saint-Laurent et des Îles-de-la-Madeleine, qui auront bientôt accès à ces nouvelles installations tant attendues. Ces infrastructures rendront nos communautés encore plus attractives pour les familles et les travailleurs qui font le choix de vivre dans nos régions. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre responsable des régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Rappelons que le Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA) a pour but de favoriser l'accès des Québécoises et Québécois à des infrastructures de qualité pour la pratique de sports, de loisirs et d'activités de plein air. Cela représente un investissement total de 300 millions de dollars du gouvernement du Québec pour soutenir 322 projets dans l'ensemble des régions.

