Tournée à l'Assemblée nationale du Québec - Des mairesses et maires rencontrent des ministres et des parlementaires

MONTRÉAL, le 13 févr. 2025 /CNW/ - Les mairesses et maires des caucus des cités régionales et des villes de centralité de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) étaient présents cette semaine à l'Assemblée nationale du Québec pour échanger avec plusieurs ministres du gouvernement et des députées et députés des partis d'opposition.

De gauche à droite : M. Claude Duplain, maire de Saint-Raymond, Mme Stéphanie Lacoste, mairesse de Drummondville, M. Sébastien D’Astous, maire d’Amos, Mme Geneviève Dubois, mairesse de Nicolet, M. Mathieu Lapointe, président du Caucus des villes de centralité et maire de Carleton-sur-Mer, Mme Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales, M. Louis Villeneuve, maire de Bromont et M. Marc-Alexandre Brousseau, président du Caucus des cités régionales et maire de Thetford Mines (Groupe CNW/Union des municipalités du Québec)

Dans le cadre de ces rencontres, les élues et élus municipaux ont eu l'occasion de discuter des enjeux prioritaires pour les municipalités, notamment en matière de transport, de développement économique, d'habitation, d'itinérance, d'environnement et d'infrastructure sportive.

En plus des trois partis d'opposition, ils ont également pu s'entretenir avec :

Mme Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

Mme Isabelle Charest , ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air Mme France -Élaine Duranceau, ministre de l'Habitation

-Élaine Duranceau, ministre de l'Habitation Mme Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

M. Benoit Charette , ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

Les discussions ont porté sur les réalités spécifiques des cités régionales et des villes de centralité, qui jouent un rôle clé dans le développement économique du Québec.

Étaient présentes et présents lors de cette rencontre :

Membres du Caucus des cités régionales :

M. Marc-Alexandre Brousseau , président du caucus et maire de Thetford Mines

, président du caucus et maire de Mme Stéphanie Lacoste, mairesse de Drummondville

M. Sébastien D'Astous, maire d'Amos

Membres du Caucus des villes de centralité :

M. Mathieu Lapointe , président du caucus et maire de Carleton -sur-Mer

, président du caucus et maire de -sur-Mer M. Claude Duplain , maire de Saint-Raymond

, maire de M. Louis Villeneuve , maire de Bromont

, maire de Mme Geneviève Dubois, mairesse de Nicolet

« Nous remercions les parlementaires pour leur écoute et leur ouverture à l'égard des réalités de nos municipalités. Ces échanges sont essentiels pour assurer un développement de nos régions. » a mentionné M. Marc-Alexandre Brousseau, président du Caucus des cités régionales de l'UMQ et maire de Thetford-Mines.

« Les villes de centralité sont des pivots essentiels pour les régions du Québec. Il est crucial que nos besoins soient bien compris et pris en compte dans les politiques gouvernementales. » a déclaré M. Mathieu Lapointe, président du Caucus des Villes de centralité et maire de Carleton-sur-Mer

À propos du caucus des Caucus

Le Caucus des cités régionales est formé des 27 municipalités d'agglomération des régions et elles sont le cœur de leur développement économique. Le caucus promeut le rôle de moteur économique que jouent les cités régionales dans le développement de leurs régions respectives et pour l'ensemble du Québec.

Le Caucus des villes de centralité est formé d'une soixantaine de municipalités urbaines comprises dans le territoire rural du Québec qui ont un caractère fort de centralité, c'est-à-dire qu'elles offrent des services aux municipalités environnantes et qu'elles sont également un pôle de développement socio-économique de leur région.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Pour plus de détails, consultez le site Web de l'UMQ.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Source : Direction des communications, Union des municipalités du Québec; Renseignements : Léa Carrière, Conseillère aux relations avec les médias, T. 514 282-7700, poste 279