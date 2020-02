Tourisme Montréal reconduit son partenariat avec l'agence lg2

MONTRÉAL, le 26 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Après un processus d'appel d'offres rigoureux, Tourisme Montréal est fière d'annoncer qu'elle reconduit son partenariat avec l'agence de création lg2 pour une durée de 5 ans. Parmi les agences finalistes, lg2 a su se démarquer par la qualité de son équipe et sa compréhension raffinée des défis de Tourisme Montréal pour les prochaines années.

Le comité de sélection, formé d'administrateurs, de membres de la direction et d'un membre externe à l'organisation, a unanimement décidé de poursuivre la collaboration avec l'agence montréalaise. Loin de tenir le mandat pour acquis, celle-ci a su démontrer, tout au long du processus, une vision singulière de la stratégie de développement de la destination à long terme.

« Nous avons été conquis par l'énergie positive et la synergie se dégageant de l'équipe de lg2. En plus de posséder une fine connaissance du territoire montréalais, son partenariat avec Worldwide Partners Inc. lui permet d'accéder à une mine de talents et de connaissances tous azimuts à l'international, tout en demeurant une agence d'ici. » déclare Emmanuelle Legault, vice-présidente, Marketing et Stratégie, de Tourisme Montréal.

« En tant qu'entreprise d'ici, nous avons un profond attachement à notre ville, ce qui représente une motivation encore plus grande à la faire rayonner. Cette organisation nous offre l'opportunité de pouvoir rallier de nombreux acteurs, qui comme nous, ont à cœur de bâtir et de promouvoir le produit montréalais. Et en étant maintenant membre d'un regroupement de plus de 70 agences indépendantes, Tourisme Montréal pourra aussi bénéficier de ces antennes partout dans le monde.» souligne Claude Auchu, associé, chef de la direction et président du conseil d'administration chez lg2.

Le processus d'appel d'offres a aussi permis de constater tout le dynamisme et la profondeur de l'écosystème montréalais en marketing et communication. Tourisme Montréal souhaite d'ailleurs remercier tous les soumissionnaires qui ont su témoigner de leur grand intérêt pour sa mission lors de leur participation. L'organisation tient également à souligner la collaboration de l'Association des agences de communication créative (A2C) pour son soutien lors de la planification et du suivi de l'appel d'offres.

À propos de Tourisme Montréal

Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui œuvre depuis 100 ans à faire la promotion de la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. À ce titre, l'organisme pilote le déploiement de stratégies d'accueil innovantes tournées vers un double objectif : assurer une expérience de qualité aux visiteurs et maximiser les retombées économiques du tourisme de façon harmonieuse et soucieuse des impacts à long terme pour la métropole. Fédérant près de 1000 entreprises œuvrant directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole. Pour plus d'information, visitez le site www.mtl.org.

À propos de lg2

lg2 est la plus grande agence de création indépendante au Canada avec des bureaux à Toronto, Montréal et Québec. Avec son expérience de plus de 25 ans en tourisme, lg2 se démarque avec des initiatives marquantes qui ont repositionné l'offre de destinations auprès de multiples marchés tels Tourisme Nouveau-Brunswick, Tourisme Québec, la Sépaq et Vacances Air Canada. Pour plus d'information, visitez le site www.lg2.com.

