Tourisme Montréal recentre son approche gastronomique afin de mieux valoriser et promouvoir ce secteur touristique de grand intérêt pour la métropole

MONTRÉAL, le 11 juill. 2024 /CNW/ - Tourisme Montréal recentre son approche de la promotion et de la valorisation de la gastronomie. Autrefois sous la responsabilité de l'Office montréalais de la gastronomie - OMG, la promotion de ce secteur prioritaire pour le rayonnement de Montréal est intégrée dans l'ensemble des actions de l'organisme tels que le développement de la destination, le marketing et plus spécifiquement, la promotion dans les médias internationaux.

Ce changement de cap permet à Tourisme Montréal de continuer sa collaboration avec les partenaires du milieu et de poursuivre son engagement passionné dans la valorisation de la gastronomie. C'est dans cette perspective que Tourisme Montréal a récemment dévoilé une campagne promotionnelle internationale mettant en lumière la richesse de notre terroir et de notre cuisine locale. Par ailleurs, les équipes médias de Tourisme Montréal propulsent les tables montréalaises sur la scène mondiale en générant d'importantes retombées médiatiques à travers des publications de renom, dont :

L'émission de François-Régis Gaudry Très Très Bon, avec son spécial sur Montréal

avec son spécial sur Montréal Food & wine magazine (US), avec l'article Montreal's food and drink scene is calling

L'Obs, avec l'article Montréal, ville de food

Cet automne, l'événement gourmand MTLàTABLE, initié par Tourisme Montréal, revient pour une 12e année, suivi de la 4e édition de Tous dans la même assiette au cours de l'hiver. Ces événements, initiés par Tourisme Montréal, renforcent le statut de Montréal en tant que destination gastronomique de premier plan.

Tourisme Montréal tient à remercier la Ville de Montréal pour sa contribution triennale, qui a pris fin en 2023, ainsi que tous les collaborateurs et acteurs de ce secteur à haute valeur économique.

