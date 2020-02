Tourisme Montréal prévoit une expansion touristique responsable et harmonieuse en 2020

MONTRÉAL, le 25 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Alors que la métropole enregistre une croissance importante de son achalandage touristique depuis 2015, Tourisme Montréal mise sur une planification harmonieuse et responsable du tourisme, et ce, en étroite collaboration avec ses partenaires du milieu, incluant les quartiers montréalais. Les projets que Tourisme Montréal lancera en 2020 seront destinés autant aux touristes qu'aux Montréalais dans le souhait de rendre la métropole plus attrayante et accueillante pour tous.

« L'expertise de Tourisme Montréal est de plus en plus sollicitée par les promoteurs d'attraits et de nouveaux projets. Le futur prometteur de Montréal nous amène donc à repenser notre façon de planifier la croissance afin qu'elle s'inscrive étroitement dans le milieu, tout en conciliant les intérêts des touristes et le bien-être des Montréalais », a affirmé Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal.

Faits saillants du bilan 2019

L'organisme qui publie son bilan touristique pour l'année 2019 souligne que :

Montréal a reçu 11,1 millions de touristes d'agrément et d'affaires;

Cela représente une augmentation de 241 000 touristes par rapport à 2018;

Cette augmentation est notamment attribuable aux touristes venus de France (plus de 76 000 visiteurs en 2019), du Mexique (plus de 16 000 visiteurs) et du Royaume-Uni (plus de 3 000 visiteurs);

On note une hausse de près de 3 % pour les États-Unis, soit 45 000 touristes de plus que l'an dernier;

Les dépenses touristiques ont augmenté de 5,2 % par rapport à 2018, soit 4,86 milliards de dollars.

Le tourisme d'affaires poursuit sa lancée

L'activité économique du tourisme d'affaires est florissante dans la métropole. En 2019, plus de 485 congrès et réunions d'affaires ont été confirmés et près de 220 000 délégués ont séjourné en ville, ce qui représente un record pour l'organisation. L'équipe des ventes de Tourisme Montréal s'est particulièrement démarquée en enregistrant une hausse de 25 % des occasions d'affaires qui pourraient mener à l'organisation d'événements dans le futur.

« On note un engouement dans le choix de Montréal comme destination pour la tenue des événements et des congrès. Nous sommes très satisfaits de notre développement des affaires sur le marché américain, plus particulièrement à Washington et Chicago. Cependant, la croissance envisagée est déjà freinée par le manque d'espace additionnel au Palais des congrès de Montréal », a affirmé Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal.

Selon l'Association des hôtels du Grand Montréal, le taux d'occupation des hôtels de l'île de Montréal a augmenté de 0,8 point de pourcentage pour s'établir à 74,1 %. Le prix moyen des chambres a atteint 192,71 $, une progression de 3,5 % par rapport à 2018.

Pour 2020, les prévisions d'achalandage du volume de touristes sont de près de 200 000 personnes de plus qu'en 2019. Plusieurs événements d'envergure sont prévus, comme le repêchage de la Ligue nationale de hockey (1800 délégués), le U.S. Chamber of Commerce (180 délégués), le Professional Convention Management Association (PCMA) (800 délégués) et le Geological Society of America (7 000 délégués).

