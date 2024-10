Tourisme Montréal présente une 12e édition de MTLàTABLE pour tous les goûts

MONTRÉAL, le 2 oct. 2024 /CNW/ - Montréal se prépare à vivre une nouvelle expérience culinaire inoubliable avec le retour de MTLàTABLE, du 31 octobre au 17 novembre 2024. Cette année, l'événement phare de la gastronomie montréalaise, initié par Tourisme Montréal, propose une programmation riche et variée, promettant de séduire les gourmets et les curieux, les Montréalais et les touristes !

Cet événement est aussi apprécié par les restaurateurs. MTLàTABLE attire un grand nombre de clients et génère des retombées économiques significatives pour le secteur. À titre d'exemple, l'année dernière, il a généré 12 millions de dollars aux restaurateurs participants.

« MTLàTABLE est essentiel pour le tourisme à Montréal, car il met en lumière la richesse de la gastronomie locale, attire les visiteurs avec une expérience culinaire unique et renforce la réputation de la ville en tant que destination gastronomique de premier plan. Nous sommes particulièrement enthousiastes à l'idée de proposer, cette année aussi, des nouveautés qui répondent aux demandes de tous, notamment des familles » explique Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal.

Une expérience culinaire accessible et variée

Tourisme Montréal est heureux d'annoncer la participation de 170 restaurants qui offriront des menus d'exception inspirés de plus de 20 pays. La formule classique des tables d'hôte de 3 à 5 services est de retour, avec des options à 35$, 50$, 65$ et 80$. Mais ce n'est pas tout! L'édition 2024 de MTLàTABLE prévoit le retour des brunchs à 25$ dans plus de 35 restaurants.

De plus, l'événement met un point d'honneur à offrir des options pour tous, avec notamment des menus végétaliens et sans gluten. Un filtre sur le site de MTLàTABLE permettra d'identifier facilement les restaurants proposant ces options.

AMEX, un partenaire engagé

AMEX collabore avec MTLàTABLE pour une deuxième année consécutive. Cette année, les participants pourront utiliser leurs cartes AMEX dans le plus de 110 restaurants partenaires de l'expérience MTLàTABLE.

« American Express Canada est heureux de revenir comme commanditaire principal de MTLàTABLE pour une deuxième année consécutive, renforçant ainsi notre engagement à soutenir les restaurateurs locaux. Nous sommes fiers que plus de 4 700 établissements de restauration au Québec acceptent American Express, rendant plus facile que jamais pour nos titulaires de carte de soutenir les restaurants locaux. À travers MTLàTABLE, nous avons hâte d'aider les amateurs de gastronomie à découvrir et à savourer les meilleurs restaurants de la ville." - partage Gerardo Welter, vice-président marketing d'American Express Canada.

À propos de MTLàTABLE

Initié par Tourisme Montréal, MTLàTABLE est une invitation à célébrer la gastronomie montréalaise et les restaurateurs passionnés depuis 2012. Pour tout savoir sur MTLàTABLE, rendez-vous sur le site Web mtlatable.com.

À propos de Tourisme Montréal

Fondé en 1919, Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui a pour mission de positionner la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. À ce titre, l'organisme pilote le déploiement de stratégies d'accueil innovantes tournées vers un double objectif : assurer une expérience de qualité aux visiteurs et maximiser les retombées économiques du tourisme. Fédérant aujourd'hui près de 1 000 entreprises œuvrant directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole. Pour plus d'information, visitez le site mtl.org.

SOURCE Tourisme Montréal

Contact média: Gwendoline Duval, [email protected], 514 586 7194