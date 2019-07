Tourisme Montréal octroie une contribution de transition pour protéger la gratuité des festivals au Quartier des spectacles

MONTRÉAL, le 28 juin 2019 /CNW Telbec/ - Tourisme Montréal annonce une contribution financière exceptionnelle de 1,5 million $ sur deux ans (2019 et 2020) à huit festivals et événements afin de soutenir spécifiquement les volets gratuits qu'ils présentent. Cette contribution inclut l'apport de la Ville de Montréal qui consacrera 250 000 $ en 2019 et en 2020 à la promotion et au rayonnement des activités culturelles du Quartier des spectacles, et donc aux grands festivals qui s'y produisent, tel que prévu dans le cadre d'une entente de financement accordée par la Ville à Tourisme Montréal. Les festivals visés sont les suivants : Montréal en lumière, Présence autochtone, le Festival international de Jazz de Montréal, Montréal complètement cirque, Juste pour rire, Nuits d'Afrique, les Francos de Montréal et le Festival Mode & Design.

La création du Quartier des spectacles et de la Place des Festivals en 2009 a participé à la vigueur du marché immobilier et a profité à l'ensemble des activités économiques du secteur. Afin de préserver l'offre culturelle gratuite sur le site et d'aider les festivals dans la promotion des événements présentant un attrait touristique, un comité de travail a par ailleurs été mis sur pied par la Ville de Montréal afin de trouver des solutions à plus long terme.

« Montréal est reconnue pour la qualité de ses événements grand public offrant une ambiance unique. Les touristes sont nombreux à apprécier l'effervescence événementielle et la joie de vivre des Montréalais. C'est dans cette optique que nous avons accepté d'accorder une aide temporaire afin d'en arriver à une solution pour le long terme pour les festivals qui génèrent des retombées économiques et touristiques importantes », a affirmé Yves Lalumière, président-directeur de Tourisme Montréal.

« Nous souhaitons maintenir le modèle d'événements culturels qui fait la renommée de Montréal. La Ville est particulièrement soucieuse, pour ses citoyennes et ses citoyens, d'assurer l'offre culturelle et de conserver la gratuité pour des spectacles d'envergure tout en favorisant un rayonnement bien au-delà de nos frontières. Ce soutien financier s'harmonise parfaitement avec les actions de la Ville et sa vision pour les grands festivals », a ajouté la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Avec cette démarche conjointe, Tourisme Montréal réitère l'importance des festivals et événements, de leurs volets d'activités gratuites au sein de l'offre touristique montréalaise. Le RÉMI salue cet engagement », a conclu le président-directeur général du Regroupement des événements majeurs internationaux, Martin Roy.

Les festivals du Quartier des spectacles demeurent parmi les plus importants au pays, voire au monde, et créent ensemble des retombées touristiques et économiques qui dépassent les 100 M$ annuellement, tout en offrant aux citoyens un accès gratuit à des événements, concerts et spectacles de qualité. Le tout génère aussi d'énormes retombées pour les artistes et les artisans qui chaque année y sont programmés.

À propos de Tourisme Montréal

Fondé en 1919, Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui a pour mission de positionner la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. À ce titre, l'organisme pilote le déploiement de stratégies d'accueil innovantes tournées vers un double objectif : assurer une expérience de qualité aux visiteurs et maximiser les retombées économiques du tourisme. Fédérant plus de 900 organisations et entreprises œuvrant directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole. Cette année, Tourisme Montréal célèbre le 100e anniversaire de sa fondation. Pour plus d'information, visitez le site www.mtl.org.

SOURCE Tourisme Montréal

Renseignements: Andrée-Anne Pelletier, Gestionnaire - Relations publiques, Tourisme Montréal, 514 844-3344 | 514 248-7844, aapelletier@mtl.org

Related Links

https://www.mtl.org/en