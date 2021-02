Tourisme Montréal invite les Montréalais à être touristes dans leur propre ville

Des dizaines d'activités à faire à Montréal pour la semaine de relâche

MONTRÉAL, le 16 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Il y aura des dizaines d'activités à faire pendant la semaine de relâche à Montréal, malgré la pandémie. Tourisme Montréal a répertorié les activités ouvertes au public et a créé des parcours qui feront redécouvrir la métropole aux Montréalais, comprenant des suggestions d'activités à faire en famille, en couple ou en solo !

Le site mtl.org, où sont présentés les différents parcours, fera office de guichet de voyage au cœur de Montréal pour la semaine de relâche, laquelle sera sous le signe de la planification cette année alors qu'une bonne partie des activités demande de faire des réservations préalables.

« Sortir à Montréal, ça alimente un écosystème économique et social. Il est important de l'encourager alors que tous les commerçants et toutes les installations ouvertes au public ont travaillé fort pour offrir aux Montréalais des espaces sécuritaires répondant à toutes les exigences de la Santé publique. On espère que les Montréalais en profiteront au maximum », soutient Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal.

Pour tous les goûts

Bien que la semaine de relâche soit un peu différente cette année, les nombreuses activités sauront satisfaire autant les sportifs que les aventuriers ou les amoureux des arts.

Parmi les activités familiales à ne pas manquer :

Les différents musées de la métropole, notamment le musée Grévin, le musée Pointe-à-Callières et le musée Ramezay ;

La Grande roue de Montréal ;

Le Jardin botanique ainsi que le Biodôme ;

Pour les couples, Tourisme Montréal recommande notamment :

Un massage au Bota Bota ;

Le Centre PHI ;

Les différents musées de la métropole, notamment le musée des beaux-arts de Montréal, le musée McCord ;

; Une journée magasinage à la Maison Pepin , au Complexe Desjardins ou à la Place Montréal Trust ;

, au Complexe Desjardins ou à la Place Montréal Trust ; Des sorties en ski de fond ou en raquettes au Mont-Royal .

Pour les personnes seules, il ne faut pas manquer :

Les tours guidés privés des différents quartiers de Montréal pour découvrir leurs secrets et leurs meilleures adresses ;

Les Galeries d'art Images Boréales, Héritage et Le Chariot ;

Une tournée chez les antiquaires de la rue Notre-Dame ;

; Le Musée d'art contemporain et l'Économusée du fier monde ;

Une tournée des commerçants, notamment au Holt Renfrew Ogilvy, au Centre Eaton ou à la Place Ville-Marie ;

Le marché Jean-Talon ;

Le parc Jean-Drapeau, pour faire du fat bike.

Il ne faut pas oublier que les hôtels et les spas de la métropole ont des offres très intéressantes pour les couples ou les personnes seules et que de nombreux restaurants de Montréal concoctent des plats savoureux pour emporter.

Stationnement gratuit

Tourisme Montréal rappelle également que la semaine de relâche est aussi le moment parfait de donner beaucoup d'amour au centre-ville, alors que le stationnement est gratuit la fin de semaine et que la STM offre également le transport sans frais pour les enfants de 6 à 11 ans accompagnés d'un adulte détenant un titre de transport valide.

