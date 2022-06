Tourisme Montréal et Tourisme Autochtone Québec - créent un pont historique entre leurs offres touristiques

MONTRÉAL, le 8 juin 2022 /CNW Telbec/ - Tourisme Montréal et Tourisme Autochtone Québec s'allient pour rehausser la richesse et la diversité de leurs offres culturelles, notamment par la création de produits touristiques novateurs et le rayonnement de l'histoire des peuples autochtones.

Ainsi, de multiples options de partenariat seront explorées par les deux organisations, telles que la sensibilisation des entreprises touristiques montréalaises aux cultures et aux réalités autochtones, l'instauration d'un membership collaboratif ou encore, la valorisation de l'art et de la langue autochtone dans la métropole par le biais d'expositions et autres créations artistiques éphémères ou permanentes.

Par cette entente, Tourisme Montréal et Tourisme Autochtone Québec incarnent leur volonté de renforcer la coopération entre les différents acteurs de l'industrie touristique québécoise, en tout respect de leurs valeurs mutuelles. Qui plus est, elles embrassent les principes de tourisme durable qui leur sont chers en s'engageant à contribuer au bien-être et au développement économique des communautés autochtones et montréalaise.

Alors que Tourisme Montréal et Tourisme Autochtone Québec sont déterminées à mailler leurs expertises respectives pour développer des produits touristiques innovants, les innombrables possibilités que renferme ce partenariat trouveront certainement écho auprès du nombre grandissant de voyageurs en quête d'expériences authentiques, uniques et personnalisées.

Citations

« Montréal étant située sur un territoire autochtone millénaire, il est naturel que les visiteurs de la métropole soient en mesure de s'imprégner davantage des talents, des réalités et de l'histoire des différentes communautés autochtones. Pour Tourisme Montréal, ce partenariat cadre parfaitement avec sa stratégie de Destination harmonieuse qui vise à créer un tourisme intelligent, diversifié et régénérateur. »

- M. Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal

« Ce partenariat privilégié et historique concrétise nos visions communes de rapprochement et de mieux-être ensemble. Forts de nos expertises, et dans le respect de notre diversité et de nos richesses culturelles, nous partagerons nos actions pour faire rayonner ce territoire autochtone millénaire, ses expériences touristiques recherchées présentes et à venir. Pour Tourisme Autochtone Québec, cette entente permettra également de répondre aux aspirations des clientèles internationales, nationales et des Québécois. »

- M. Dave Laveau, directeur général de Tourisme Autochtone Québec

À propos de Tourisme Montréal

Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui œuvre depuis 100 ans à faire la promotion de la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. À ce titre, l'organisme pilote le déploiement de stratégies d'accueil innovantes tournées vers un double objectif : assurer une expérience de qualité aux visiteurs et maximiser les retombées économiques du tourisme de façon harmonieuse et soucieuse des impacts à long terme pour la métropole. Fédérant près de 1 000 entreprises œuvrant directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole. Pour plus d'information, visitez le site www.mtl.org.

À propos de Tourisme Autochtone Québec

Fondé en 1991, Tourisme Autochtone Québec est l'association touristique sectorielle reconnue par Tourisme Québec qui représente près de 200 entreprises touristiques des 11 Nations autochtones de la province. Notre mission est de guider et propulser les entrepreneurs autochtones sur les marchés touristiques par la force de nos relations humaines, nos connaissances, nos conseils, nos réseaux et nos stratégies.

Rappelons qu'annuellement, le Québec autochtone partage sa culture avec plus de 1,2 million de visiteurs; au Québec, 89 % des Québécois démontrent un intérêt à pratiquer au moins une activité autochtone. Quant aux visiteurs internationaux, 63 % des Français et 47 % des Allemands sondés sont susceptibles de s'intéresser aux expériences touristiques autochtones. De plus, un visiteur international sur trois au Canada s'intéresse aux expériences touristiques autochtones (37 %). Pour plus d'information et pour découvrir le Québec autochtone, visitez le www.tourismeautochtone.com

