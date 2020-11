Tourisme Montréal en meilleure position pour assurer le maintien de ses acquis et préparer la relance

MONTRÉAL, le 27 nov. 2020 /CNW Telbec/ - C'est avec un sentiment d'espérance pour une véritable relance en 2021 que Tourisme Montréal a pris part, un peu plus tôt aujourd'hui, au Forum stratégique sur le tourisme, organisé par la Chambre de commerce de Montréal métropolitain, dans le cadre du mouvement Relançons MTL.

« Après des mois de gestion d'un secteur qui a atteint une précarité historique, nous pouvons enfin apercevoir une lueur d'espoir à l'horizon », a affirmé Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal.

Réunissant plusieurs experts du secteur touristique, le Forum a également pu compter sur la présence des trois paliers gouvernementaux représentés par Mme Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles du Canada, Mme Caroline Proulx, ministre du Tourisme du Québec et M. Luc Rabouin, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable du développement économique et commercial et du design. L'événement qui s'est tenu en format hybride au Palais des congrès de Montréal a fait place à un enchaînement de discussions et de tribunes constructives sur les enjeux et réalités actuelles du tourisme d'agrément et d'affaires à Montréal, de même que sur les moyens nouveaux et créatifs d'envisager le tourisme post-COVID-19.

« Sans baisser nos gardes devant la pandémie, force est d'admettre que les perspectives sont de plus en plus encourageantes, avec notamment les annonces des dernières semaines relatives aux vaccins contre le COVID-19, l'avancement des tests rapides et le sentiment général croissant de recommencer à voyager », a mentionné Yves Lalumière. « Toutefois, il faut s'assurer de préserver et stimuler l'écosystème touristique montréalais. Il est évident que le tourisme ne reprendra pas son air d'aller des dernières années de façon imminente et il est aujourd'hui possible d'affirmer que les mesures d'aide arrivent à temps. »

En ce sens, la ministre Mélanie Joly a fait valoir un bon nombre de mesures d'aide qui ont jalonné le secteur touristique depuis le début de la crise, dont notamment la Subvention d'urgence du Canada pour le loyer qui offre un soutien financier aux entreprises et organismes afin de couvrir une partie de leur loyer commercial ou de leurs dépenses immobilières. Il a également été question du dernier projet de loi C-9 qui élargirait les critères d'admissibilité pour les entrepreneurs touristiques.

De son côté, la ministre Caroline Proulx a profité de sa présence pour rappeler l'importance du rôle de Montréal au sein de l'industrie touristique québécoise, tout en soulignant les différentes mesures d'aides mises en place par le gouvernement du Québec.

« Tourisme Montréal remercie les trois paliers de gouvernement de l'écoute, de l'ouverture et de la proactivité dont ils ont fait preuve depuis les débuts de la crise. Grâce aux aides offertes, le secteur touristique de Montréal peut souffler un peu! », d'ajouter Yves Lalumière.

Parmi les investissements annoncés, 19,5 millions de dollars sont consacrés à Tourisme Montréal pour soutenir le maintien des actifs touristiques ainsi que pour le tourisme d'affaires, un secteur à l'arrêt depuis le mois de mars.

« Tourisme Montréal s'engage à attribuer les sommes obtenues de manière responsable et diligente en veillant à répondre aux actions prioritaires qui permettront de maintenir les assises des secteurs touristiques de la métropole, protéger ses acquis réputationnels et assurer de continuer le développement de notre destination internationale », a promis Yves Lalumière.

