Tourisme Montréal dresse un bilan de mi-saison positif et confirme le pouvoir d'attraction de la métropole

MONTRÉAL, le 11 août 2022 /CNW Telbec/ - Il n'y a pas de doute, les touristes sont de retour en grand nombre sur l'île de Montréal. La reprise des activités touristiques est si vive qu'elle dépasse les prévisions pour 2022. À ce jour, Tourisme Montréal estime que la métropole a accueilli 75% des visiteurs ayant afflué durant la même période, en 2019.

Malgré de nombreuses entraves aux frontières, notamment liées au formulaire ArriveCan, aux visas et aux tests de dépistage, Montréal retrouve son affluence prépandémique. Les voyageurs sont attirés par notre offre gastronomique et culturelle étoffée, ainsi que l'esprit festif des Montréalais. La preuve? Le Grand Prix de Formule 1 et de nombreux festivals de musique ont connu, cet été, un achalandage record. On souligne également le retour en force de 85% des liaisons aériennes et de 50 % des navires au Port de Montréal.

« En mars, nous avions envisagé une reprise modérée, mais assurée, du tourisme à Montréal. À la moitié de l'été, j'ai la grande satisfaction de constater que les chiffres sont à la hauteur des efforts que Tourisme Montréal a déployés dans toute la chaine des activités et des campagnes de promotion, en passant par les congrès et le développement de l'offre festivalière et gourmande. Montréal est une destination de choix, toujours en tête des palmarès mondiaux », souligne Yves Lalumière, président-directeur général à Tourisme Montréal.

Le secteur hôtelier, durement touché par la pandémie, a su rebondir avec ferveur. Le taux d'occupation des hôtels de la métropole s'approche des chiffres de 2019, avec une moyenne de près de 80%. Le mois de juillet 2022 s'est d'ailleurs taillé une place dans notre livre des records d'achalandage ; si les revenus totaux à la mi-saison surpassent d'environ 10% les chiffres de 2019, juillet 2022 a enregistré un sommet inégalé de 23 %.

C'est loin d'être un hasard si la métropole connait cette vigoureuse relance. Tourisme Montréal a saisi et maximisé chaque occasion d'affaires afin d'assurer l'attractivité et le retour en force des congrès, des festivals et des événements sportifs sur l'île. L'organisme a contribué, notamment, via des programmes d'aide financière comme le Fonds de maintien des actifs stratégiques en tourisme (FMAST) à l'effervescence estivale que la métropole connait depuis déjà trois mois. Parmi les investissements réalisés, on compte des contributions financières majeures comme l'Anneau de l'Esplanade Place Ville Marie, les 3 Géants du centre-ville et l'illumination du Musée des beaux-arts de Montréal, entre autres.

« Après deux années difficiles pour notre industrie, c'est avec satisfaction que je constate le retour des touristes à Montréal. Nous sommes rassurés que l'écosystème ait non seulement survécu, mais qu'il se soit aussi modernisé pour s'adapter aux nouvelles réalités. Nous sommes déterminés à tirer profit de cette relance pour maximiser les retombées économiques et sociales du tourisme, en plus de nous inscrire dans une perspective de tourisme durable » rajoute Yves Lalumière, président-directeur général à Tourisme Montréal.

Tourisme Montréal n'est pas le seul à vanter l'attractivité de la métropole. CNN a désigné Montréal comme destination touristique de choix, aux côtés de pays comme l'Australie et la Grèce. Le magazine Travel + Leisure a nommé Montréal comme étant la 2e meilleure ville au Canada où il fait bon voyager. La ville est aussi au premier rang pour une 6e année consécutive, pour l'accueil de congrès associatifs internationaux dans les Amériques, selon ICCA 2021.

Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui œuvre depuis 100 ans à faire la promotion de la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. À ce titre, l'organisme pilote le déploiement de stratégies d'accueil innovantes tournées vers un double objectif : assurer une expérience de qualité aux visiteurs et maximiser les retombées économiques du tourisme de façon harmonieuse et soucieuse des impacts à long terme pour la métropole. Fédérant près de 1 000 entreprises œuvrant directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole. Pour plus d'information, visitez le site www.mtl.org.

