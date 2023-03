Tourisme Montréal devient membre du Conseil mondial du tourisme durable

(GSTC : Global Sustainable Tourism Council )

MONTRÉAL, le 29 mars 2023 /CNW/ - Tourisme Montréal démontre une fois de plus que le développement durable est un pilier central de sa stratégie touristique, en devenant membre du Conseil mondial du tourisme durable. L'adhésion au prestigieux organisme, qui établit les normes mondiales de développement durable en matière de certifications, confirme le rôle stratégique de Tourisme Montréal au sein des leaders internationaux en tourisme responsable.

« L'adhésion de Tourisme Montréal au Conseil mondial du tourisme durable renforce la crédibilité reconnue de notre démarche en tourisme responsable. Nous nous positionnons comme un chef de file en matière de développement durable en Amérique du Nord et notre intégration au Conseil mondial du tourisme durable permettra à Tourisme Montréal de partager ses pratiques écoresponsables à l'international, en plus de rehausser la barre pour que notre organisation intègre des pratiques encore plus innovantes en matière de développement durable », affirme Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal.

Montréal, ville durable

Première destination en Amérique du Nord et troisième métropole au monde selon le Global Destination Sustainability Index, Tourisme Montréal a la volonté de faire de la métropole une Destination Harmonieuse, un paradigme qui leur est très cher en matière de développement touristique.

La vision stratégique de l'organisme mise notamment sur l'intégration des visiteurs à la dynamique locale. En implantant d'ici 2030 les actions décrites dans son cadre d'intervention en tourisme durable, la Destination harmonieuse, et en encourageant l'industrie à faire de même, l'organisme réaffirme son rôle de modèle en tourisme responsable. Tourisme Montréal contribue entre autres à générer un impact positif sur la communauté montréalaise et sur son environnement en privilégiant l'organisation d'événements d'affaires et sportifs écoresponsables et en encourageant le développement d'activités commerciales durables.

En plus d'offrir une formation en tourisme durable à ses membres et employés, Tourisme Montréal a également créé la Promesse du visiteur, pour sensibiliser les voyageurs aux pratiques responsables. L'organisme a aussi développé un calculateur d'empreinte carbone permettant aux touristes de mesurer l'impact de leur visite sur la ville. L'outil offre notamment aux visiteurs l'option de contrebalancer leur empreinte par un don à Carbone Boréal, une infrastructure de recherche de l'Université du Québec à Chicoutimi qui étudie la séquestration du carbone et compense ses effets par la plantation d'arbres.

Le Conseil mondial du tourisme durable accueille Montréal

« Nous souhaitons la bienvenue à Tourisme Montréal en tant que membre du Conseil mondial du tourisme durable et félicitons l'organisme pour son dévouement envers les pratiques de tourisme durable. En tant que centre urbain diversifié et dynamique, Montréal est un exemple de tourisme durable qui soutient les économies locales et minimise les impacts négatifs sur l'environnement et la société. Nous sommes ravis de collaborer avec Tourisme Montréal pour faire progresser la durabilité du tourisme et faire en sorte que les générations futures puissent continuer à profiter du charme et du caractère unique de la ville », déclare Randy Durband, président-directeur général du Conseil mondial du tourisme durable.

Le Conseil mondial du tourisme durable encourage les destinations qui poursuivent des pratiques de développement durable et de gestion du tourisme à devenir membres du Conseil et à appliquer ses critères de destination, qui contribuent à obtenir la reconnaissance par un organisme de certification accrédité par le Conseil.

À propos de Tourisme Montréal

Fondé en 1919, Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui a pour mission de positionner la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. À ce titre, l'organisme pilote le déploiement de stratégies d'accueil innovantes tournées vers un double objectif : assurer une expérience de qualité aux visiteurs et maximiser les retombées économiques du tourisme. Fédérant aujourd'hui près de 1000 entreprises œuvrant directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole. Pour plus d'information, visitez le site www.mtl.org.

À propos du Conseil mondial du tourisme durable

Le Conseil mondial du tourisme durable© (en anglais Global Sustainable Tourism Council GSTC©) établit et gère des normes mondiales durables, connues sous le nom de « critères GSTC ». Il existe deux séries de critères : les critères de destination pour les décideurs publics et les gestionnaires de destinations, et les critères de l'industrie pour les hôtels et les voyagistes. Il s'agit des principes directeurs et des exigences minimales que toute entreprise ou destination touristique devrait aspirer à atteindre afin de protéger et de maintenir les ressources naturelles et culturelles du monde tout en veillant à ce que le tourisme réalise son potentiel en tant qu'outil de conservation et de réduction de la pauvreté.

Les critères du Conseil mondial du tourisme durable constituent la base du rôle d'assurance du Conseil pour les organismes de certification qui certifient les hôtels/logements, les voyagistes et les destinations comme ayant mis en place des politiques et des pratiques durables. Le Conseil ne certifie pas directement des produits ou services, mais accrédite ceux qui le font. Le Conseil est un organisme à but non lucratif indépendant et neutre, enregistré aux États-Unis sous le numéro 501(c)3, qui représente des membres divers et mondiaux, notamment des gouvernements nationaux et provinciaux, des entreprises de voyage de premier plan, des hôtels, des voyagistes, des ONG, des particuliers et des communautés, qui s'efforcent tous d'adopter les meilleures pratiques en matière de tourisme durable.

SOURCE Tourisme Montréal

Renseignements: Pour information et entrevue : Aurélie de Blois, Conseillère aux communications, relations publiques et médias, 514 918-5290, [email protected]