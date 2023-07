Tourisme Montréal déploie La Promesse pour un séjour durable au cœur des attraits touristiques de Montréal

MONTRÉAL, le 18 juill. 2023 /CNW/ - Afin de sensibiliser les visiteurs à l'adoption de pratiques responsables lors de leur séjour, Tourisme Montréal déploie sa Promesse pour un séjour durable au sein des divers lieux d'accueil et attraits de la métropole. S'adressant tant aux touristes qu'aux résidents, la stratégie d'affichage vise à générer un impact positif sur la communauté montréalaise et sur son environnement en encourageant les visiteurs à développer une culture sociale responsable et à rendre la ville meilleure grâce à leur comportement durable.

Promesse pour un séjour durable, Tourisme Montréal. (Groupe CNW/Tourisme Montréal)

Pour Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal, cette initiative s'inscrit dans son plan d'intervention en tourisme durable pour une destination harmonieuse. Cette promesse est également alignée avec les attentes des visiteurs et de l'écosystème qui les accueille : « Le déploiement de la Promesse pour un séjour durable dans les lieux-phares de Montréal répond directement aux besoins des visiteurs qui sont de plus en plus soucieux de générer une empreinte positive durant leur séjour. En 2023, ce n'est plus vrai que les résidents de passage veulent seulement profiter d'une destination, ils veulent dorénavant y contribuer et participer à la laisser en meilleur état qu'ils ne l'ont trouvée. Avec cette nouvelle stratégie, nous leur offrons donc un accompagnement et des pistes de solution pour arriver à leur objectif. »

Présentée sous format d'affichages numériques avec codes QR, la Promesse pour un séjour se déploie dans quelques sites stratégiques de la métropole. Parmi ceux-ci, on compte l'Aéroport de Montréal, le Bureau d'accueil touristique du Vieux-Montréal, la Gare d'autocars de Montréal, le parc Jean-Drapeau et le Quartier des spectacles. Plusieurs hôtels ainsi qu'une panoplie de sites et événements touristiques mettront aussi de l'avant la campagne de sensibilisation, notamment le Musée des Beaux-Arts de Montréal, Festival Nuits d'Afrique, Montréal complètement cirque, le Centre PHI et l'Omnium Banque Nationale.

Inclure les visiteurs dans les efforts de développement durable

Montréal accueillera cette année un total de 9.5 millions de visiteurs, dont une majorité durant la période estivale pour participer à l'un des nombreux festivals ainsi que divers attraits et activités présentés durant la saison chaude. Première destination en Amérique du Nord et troisième au monde selon le Global Destination Sustainability Index, la destination inscrit l'écoresponsabilité au cœur de son ADN touristique. La vision stratégique de Tourisme Montréal mise donc sur l'intégration et la participation de ces millions de visiteurs à la dynamique locale afin de les inviter à rendre la destination plus harmonieuse d'un point de vue social et environnemental. L'organisme a notamment lancé en avril dernier deux répertoires destinés aux organisateurs d'événements d'affaires afin de leur recommander comment laisser une empreinte positive sur la ville par les possibilités de dons, de recyclage, de réemploi et de bénévolat. Tourisme Montréal est également devenu membre du prestigieux Conseil mondial du tourisme durable en mars, confirmant son rôle stratégique au sein des leaders internationaux du tourisme responsable. Les visiteurs sont aussi invités à compenser les émissions de gaz à effet de serre (GES) de leur voyage via un calculateur de l'empreinte carbone, disponible sur le site de Tourisme Montréal depuis près d'un an.

À propos de Tourisme Montréal

Fondé en 1919, Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui a pour mission de positionner la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. À ce titre, l'organisme pilote le déploiement de stratégies d'accueil innovantes tournées vers un double objectif : assurer une expérience de qualité aux visiteurs et maximiser les retombées économiques du tourisme. Fédérant aujourd'hui près de 1000 entreprises œuvrant directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole. Pour plus d'information, visitez le site www.mtl.org.

