Tourisme Montréal confirme un bilan estival positif et trace des perspectives réjouissantes pour 2023

MONTRÉAL, le 10 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Le marasme dans lequel la crise planétaire a plongé l'industrie touristique est officiellement chose du passé. Les dernières statistiques de Tourisme Montréal confirment que la métropole a accueilli cet été 80 % des visiteurs ayant afflué durant la saison chaude de 2019. Des chiffres qui confirment l'attractivité de la métropole ainsi que des acteurs touristiques qui la composent.

« Ce fut un été mémorable. 100 % des festivals ont repris vie, et la très grande majorité des attraits ont connu un fort achalandage. Tourisme Montréal a largement contribué au calendrier culturel varié de la métropole, et les visiteurs nous ont fait l'honneur de renouer avec le tourisme » affirme Yves Lalumière, président-directeur général à Tourisme Montréal.

Les hôtels ne sont pas en reste avec un taux d'occupation de près de 80 % et des revenus globaux supérieurs à ceux de 2019. Le prix moyen d'une chambre a aussi grimpé de 18 % par rapport à 2019. Les congrès d'affaires remontent aussi la pente : les grands événements ont connu un taux de participation en présentiel à 60 %. Si les mesures aux frontières ont été un irritant important pour les voyageurs internationaux, Tourisme Montréal s'est réjoui d'apprendre que toutes les exigences fédérales en matière de dépistage, de quarantaine et d'isolement ont pris fin le 1er octobre 2022.

Par ailleurs, Tourisme Montréal poursuit ses actions à l'international avec des campagnes publicitaires émouvantes. Et ces efforts portent fruits, l'organisme compte à ce jour plus de 5 millions de visites sur son site web, soit deux millions de plus qu'en 2019. Ça risque de continuer de grimper : la métropole vient tout juste d'être nommée dans le palmarès des meilleures grandes villes de 2022, par le magazine de voyage Condé Nast Traveler.

Perspectives réjouissantes pour Tourisme Montréal en 2023

Tourisme Montréal s'enthousiasme devant les prévisions de 2023. L'organisme prévoit 9.5 millions de visiteurs l'an prochain, alors que 2022 en a accueilli 8 millions, et 2019 11 millions.

De nombreux congrès majeurs sont confirmés pour l'année à venir : on pense notamment au World Congress of Neurology qui prévoit 8000 délégués, et la Conférence de l'Association Francophone pour le savoir qui en attend 6000. Les revenus d'hébergement seront aussi à la hausse : ils devraient grimper de 12 % en 2023. « L'année à venir nous réserve de belles surprises. Nous y arriverons en réalisant la même recette : beaucoup de travail en amont pour confirmer de nombreux congrès, événements et festivals » soutient Yves Lalumière, président-directeur général à Tourisme Montréal.

