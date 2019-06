Tourisme Montréal accueillera les Francophonies de l'innovation touristique

MONTRÉAL, le 10 juin 2019 /CNW Telbec/ - Du 9 au 11 juillet prochain, Tourisme Montréal sera l'hôte de #FIT19, la 8e édition du forum des Francophonies de l'innovation touristique. Une trentaine d'experts en tourisme numérique, dont une vingtaine en provenance d'outre-mer, se réuniront à Montréal pour discuter de l'accueil de l'innovation sur les territoires et destinations touristiques. Ils partageront ensuite le fruit de leur réflexion avec quelque 300 acteurs du tourisme québécois dans le cadre d'une conférence qui conclura l'événement le jeudi 11 juillet en après-midi.

Dans la foulée de ce forum, la Chaire de tourisme Transat de l'ESG UQAM organisera un gueuleton touristique sous le thème Enjeux des offices de tourisme urbains de la francophonie, le vendredi 12 juillet. Pour l'occasion, le titulaire de la Chaire, M. Paul Arseneault, animera un panel avec des dirigeants d'offices de tourisme du monde francophone.

« Fidèle à sa réputation d'organisme à la fois innovant et fédérateur, Tourisme Montréal a joué un rôle de premier plan dans la création du premier incubateur d'innovations en tourisme au Québec - le MT Lab - en collaboration avec la Chaire de tourisme Transat. Cet engagement démontre l'importance que nous accordons à l'innovation. Nous sommes par ailleurs convaincus que le forum #FIT19 sera une source d'inspiration pour les participants et enrichira leur contribution à l'évolution du tourisme, une industrie d'une importance vitale pour l'économie », a déclaré Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal.

Les rencontres #FIT ont vu le jour en juin 2012, à l'initiative du Réseau de veille de la Chaire de tourisme Transat et du blogue etourisme.info. L'objectif est d'amener les acteurs du tourisme à échanger sur les impacts de l'innovation dans leur secteur d'activité afin de faciliter la réflexion et le partage des connaissances sur cet enjeu primordial.

