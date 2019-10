Tourisme Montréal : 100 ans à faire rayonner la métropole

MONTRÉAL, le 8 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, Tourisme Montréal souligne un siècle depuis qu'il fédère le milieu touristique de la métropole. À l'origine de la création de plusieurs projets, comme le développement du Quartier des spectacles, la construction du Palais des congrès, l'organisme a toujours eu à cœur l'intérêt économique et culturel de Montréal, en plus d'être le témoin des jalons historiques qui l'ont propulsé à l'international, comme l'Exposition universelle de 1967 et les Jeux olympiques de 1976.

C'était le 8 octobre 1919 que l'Automobile Club of Canada mettait sur pied le Tourist Bureau of Montreal avec l'appui de la Ville de Montréal, de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et de quelques grands noms de l'économie locale. La mission du nouvel organisme : faire la promotion de Montréal et de son réseau routier dans le but de développer le tourisme. La même année, quelque 18 105 voitures de touristes franchissaient les frontières du Québec*.

Cent ans plus tard, à la même date, Montréal accueille plus de 11 millions de touristes de tous horizons. Représentant des dépenses touristiques de plus de 4,5 milliards de dollars* et la création de 50 700 emplois, le tourisme s'impose dans les grandes industries créatrices de richesses à Montréal.

« C'est l'occasion pour nous de remercier nos 1000 membres et tous ceux qui ont contribué de près ou de loin au succès de notre organisme depuis les 100 dernières années. Fiers de notre histoire, nous sommes maintenant prêts à rêver le futur de Montréal qui a le vent dans les voiles! Je remercie les employés et nos administrateurs, tous aussi engagés que passionnés », souligne Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal.

Au fil d'un siècle d'existence, en tant qu'organisme privé sans but lucratif jouissant pleinement de son autonomie, Tourisme Montréal a obtenu ses lettres de noblesse et développé une expertise dans la promotion de la destination Montréal autant auprès des touristes d'agréments que des touristes d'affaires. Très engagé dans la collectivité montréalaise et reconnu pour son action innovante, son rôle d'agence de promotion continuera à se développer. D'ici 2022, Tourisme Montréal veut attirer 13,5 millions de touristes par année, soit deux millions de plus qu'en 2019, ce qui représente une hausse annuelle de 6 %.

Pour Robert Mercure, président-directeur général du Palais des congrès de Montréal, « Tourisme Montréal joue un rôle remarquable dans la promotion de la destination et notre collaboration avec le Palais est essentielle pour attirer des événements d'envergure dans la métropole. La synergie qui existe entre nos équipes et à laquelle s'ajoutent des partenaires comme l'Association des hôtels du grand Montréal et les universités québécoises explique en grande partie le succès de Montréal dans l'industrie du tourisme d'affaires » explique-t-il. « Souligner leur 100e anniversaire, c'est célébrer une expertise reconnue dans le milieu des congrès et c'est mettre en lumière de nombreuses réalisations ayant généré d'importantes retombées économiques pour Montréal et le Québec », complète-t-il.

Aujourd'hui même, l'illumination du mât du Stade olympique est aux couleurs de Tourisme Montréal, qui tient d'ailleurs à remercier l'équipe du Parc Olympique. « Tourisme Montréal est engagé plus que jamais à travailler en étroite collaboration avec ses partenaires avec la conviction que Montréal, porte d'entrée officielle du Québec, est destinée à se hisser aux premiers rangs des grandes villes touristiques de l'Amérique du Nord », a conclu Yves Lalumière.

La programmation annuelle des célébrations du 100e est possible grâce au soutien de partenaires dont la contribution au mandat de Tourisme Montréal est indispensable : Aéroports de Montréal (YUL), Air Canada, le Casino de Montréal, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ), le Palais des congrès de Montréal, le Port de Montréal, lg2 et Salles de Bal Le Windsor.

À propos de Tourisme Montréal

Fondé en 1919, Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui a pour mission de positionner la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. À ce titre, l'organisme pilote le déploiement de stratégies d'accueil innovantes tournées vers un double objectif : assurer une expérience de qualité aux visiteurs et maximiser les retombées économiques du tourisme. Fédérant aujourd'hui près de 1000 entreprises œuvrant directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole. Pour plus d'information, visitez le site www.mtl.org.

*Source statistiques du ministère de la Voirie et des Mines.

*Statistiques Canada

Fiche technique Fondation de Tourisme Montréal

SOURCE Tourisme Montréal

Renseignements: et entrevue : Andrée-Anne Pelletier, Gestionnaire, Relations publiques, Tourisme Montréal, 514 844-3344, 514 248-7844, aapelletier@mtl.org

Related Links

https://www.mtl.org/