Tourisme : l'Outaouais a besoin de prévisibilité

QUÉBEC, le 11 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Dans plusieurs secteurs d'activités, la crise de la COVID-19 est devenue moins critique lorsque les boutiques ont pu rouvrir afin d'offrir des services en personne, selon les régions et les codes de couleurs, c'est le cas depuis des mois pour les commerces de détail et depuis des semaines pour la restauration. Pour la région de l'Outaouais, il est clair que le tourisme gastronomique est le plus touché. « L'industrie touristique, à l'instar de l'industrie des arts vivants avec laquelle elle partage de nombreux points communs, est toutefois dans une situation différente et la CAQ doit mettre tout en œuvre pour la rassurer. En effet, malgré la réouverture de ces entreprises, les conditions de marché ne sont pas de retour à la normale. D'une part, il y a encore, et ce pour tout l'été, des restrictions sur la taille des rassemblements, compromettant ainsi la tenue de plusieurs festivals, congrès et événements sportifs pour une 2e année consécutive. On vient exacerber la viabilité financière des promoteurs et les décisions caquistes en ce sens manquent de cohérence et de transparence, mais surtout, de prévisibilité pour cette industrie qui doit en tout temps finaliser ses décisions des mois à l'avance. De plus, la main-d'œuvre est un enjeu criant dans ce secteur, partout au Québec. Faute d'employés, certaines entreprises qui ont plusieurs établissements doivent, souvent, fermer les portes de l'un d'eux. Les pertes de revenus sont énormes et c'est extrêmement inquiétant. », déclare le porte-parole de l'opposition officielle en matière de Tourisme et député de Laval-des-Rapides, Saul Polo.

Le Parti libéral du Québec croit qu'il est possible d'aider directement l'industrie touristique et a élaboré 2 propositions en ce sens :

1. Fournir à l'industrie touristique un plan détaillé joint d'étapes d'assouplissements « à venir », tel que ce fut fait pour les établissements scolaires et les commerces de détail;

2. Prolonger, au-delà de l'échéance de septembre 2021, le programme d'aide aux régions en état d'alerte maximale dans le cas des entreprises dont la viabilité dépend d'un retour à la normale pour ce qui est des touristes de l'extérieur.

« Un plan détaillé pour la suite offrirait aux entreprises du secteur plus de cohérence sur les questions névralgiques telles que la taille des rassemblements et l'ouverture des frontières, par exemple. De plus, la poursuite du programme permettrait de verser des prêts largement pardonnables à l'égard des frais fixes. Les restaurants de quartier ont déjà retrouvé leurs clients et la voie de la rentabilité, mais pas nécessairement les grandes destinations gastronomiques. Nous offrons à la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, des solutions simples et, nous le croyons, efficaces. Les gens sur le terrain sont inquiets pour leurs entreprises et les événements à venir. Un peu de prévisibilité les aiderait grandement à passer au travers le dernier droit plus facilement. », conclut le député de Laval-des-Rapides.

