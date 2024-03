Tourisme durable - Le Parc de la Chute-Montmorency certifié Biosphere

QUÉBEC, le 21 mars 2024 /CNW/ - Le Parc de la Chute-Montmorency est la toute première attraction touristique de la grande région de Québec à avoir décroché une certification Biosphere en tourisme durable. Ce certificat émis par le Responsible Tourism Institute témoigne de l'alignement des efforts faits par l'équipe avec les objectifs de développement durable fixés par les Nations-Unies dans le cadre du Programme Horizon 2030.

Comme membre de ce réseau international, le Parc de la Chute-Montmorency est désormais reconnu par les voyageurs soucieux de choisir une destination durable qui partage leurs valeurs. Le Centre des Congrès de Québec ainsi que Destination Québec Cité ont aussi déja obtenu cette certification dans leur catégorie respective.

"Nous sommes fiers que le Parc de la Chute-Montmorency ait été la première attraction touristique de la région à obtenir cette reconnaissance internationale dans la catégorie Tourisme de pleine nature. Cela témoigne à nouveau de l'engagement de la Sépaq envers le développement durable et de notre volonté d'inscrire nos actions dans une logique de conservation au bénéfice des générations futures", a déclaré le président-directeur général de la Sépaq, M. Martin Soucy.

"Nous recevons près d'un million de visiteurs par année. Le Parc de la Chute-Montmorency est l'une des attractions touristiques les plus courues de la région. Nous considérons qu'il est de notre responsabilité de tendre vers l'exemplarité et d'analyser chaque geste et chaque décision à travers la lorgnette du développement durable. C'est un beau défi que nous sommes heureux de relever tous les jours", a poursuivi la directrice du Parc de la Chute-Montmorency, Nancy Bolduc.

Des gestes concrets

Le Parc de la Chute-Montmorency, qui a obtenu sa certification en janvier 2023, a complété 65 actions et 202 activités du Guide du tourisme durable. Les éléments qui lui ont valu sa distinction découlent notamment de ses approvisionnements plus écoresponsables qui favorisent l'achat local et les entreprises d'ici, ainsi que de ses efforts en termes de contrôle et de réduction de la consommation en eau et en énergie non renouvelable.

Des actions sont également menées pour établir une relation harmonieuse avec les communautés locales : une consultation régulière des citoyens et des élus, des partenariats avec des organisations communautaires pour lutter contre le gaspillage alimentaire, pour favoriser l'accès au site ou pour promouvoir de saines habitudes de vie. Les quatre ruches installées dans le secteur du Manoir Montmorency, qui contribuent à la pollinisation et au verdissement des milieux urbains, ont aussi été considérés.

