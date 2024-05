MONTRÉAL, le 28 mai 2024 /CNW/ - Pour une huitième année consécutive, Montréal a été sacrée meilleure destination des événements associatifs internationaux en Amérique du Nord selon le prestigieux palmarès de l'International Congress and Convention Association (ICCA), qui comptabilise quelque 10 000 événements tenus dans le monde en 2023.

Montréal arrive en tête de liste de l'Amérique du Nord devant des destinations d'envergure telles que Toronto, Boston, Chicago ou Miami, au niveau de l'accueil des délégations associatives. La ville arrive en seconde position derrière Buenos Aires, pour les Amériques, et au 25e rang mondial, surpassant des villes comme Sydney, Hong Kong, Édimbourg, Kyoto ou Munich.

Ce succès continu est le fruit de l'étroite collaboration entre Tourisme Montréal et le Palais des congrès de Montréal ainsi que la vision commune partagée par l'ensemble des acteurs du tourisme d'affaires de la métropole tels que les hôteliers, les restaurateurs et les organisateurs d'événements. Grâce à leur expertise, ces équipes ont contribué à accueillir une trentaine d'événements d'envergure tels que le Congrès annuel de l'International Society on Thrombosis and Haemostasis avec 5 300 délégués, le Congrès mondial du Conseil international des infirmières avec 4 900 délégués et le Forum InCyber avec 2 500 délégués.

Lorsque l'on s'intéresse au portrait complet des touristes d'affaires à Montréal, on note plus de 870 000 visiteurs et délégués canadiens et internationaux accueillis au Palais des congrès, dans les établissements d'enseignement et dans les hôtels de la ville en 2023. Au total, ce sont 475 événements d'affaires qui ont eu lieu dans la métropole, dont 288 au Palais des congrès uniquement, contribuant à des retombées économiques de l'ordre de 425 millions de dollars pour Montréal et le Québec.

« Le tourisme d'affaires est grandement bénéfique pour la métropole du point de vue économique, mais également au niveau du partage des connaissances scientifiques qu'il favorise entre nos institutions et les chercheurs du monde entier. Je suis honoré de cette reconnaissance et je félicite les équipes qui nous permettent de nous distinguer cette année encore. » - Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal

« Cette reconnaissance témoigne non seulement du savoir-faire de tous les acteurs du milieu touristique montréalais mais elle souligne également l'engagement de professionnels des secteurs scientifique, universitaire et de la recherche avec qui nous collaborons étroitement dans la venue d'événements associatifs internationaux. En se déroulant chez-nous, ces événements permettent à nos industries porteuses et à leurs spécialistes de rayonner à l'échelle mondiale. Je remercie nos Ambassadeurs pour leur implication précieuse qui contribue à générer des retombées économiques, intellectuelles et sociales considérables pour Montréal et le Québec. » - Emmanuelle Legault, présidente-directrice générale du Palais des congrès de Montréal

À propos du Palais des congrès de Montréal

Centre de solutions créatives, vitrine du savoir-faire et du savoir-être montréalais, le Palais des congrès de Montréal fait rayonner les événements d'envergure qu'il accueille depuis 1983. Générant d'importantes retombées économiques, sociales et intellectuelles, il encourage l'innovation et agit à titre de vecteur de progrès pour la métropole et le Québec. Le Palais se veut résolument engagé envers le développement durable et multiplie les initiatives concrètes et novatrices pour en faire un élément central de son développement des affaires. Bénéficiant d'un taux de satisfaction client parmi les plus élevés au monde, le Palais contribue activement au rayonnement international de Montréal, la ville accueillant le plus d'événements internationaux dans les Amériques pour la sixième année consécutive. congresmtl.com

À propos de Tourisme Montréal

Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui œuvre depuis 100 ans à faire la promotion de la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. À ce titre, l'organisme pilote le déploiement de stratégies d'accueil innovantes tournées vers un double objectif : assurer une expérience de qualité aux visiteurs et maximiser les retombées économiques du tourisme de façon harmonieuse et soucieuse des impacts à long terme pour la métropole. Fédérant près de 1 000 entreprises œuvrant directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole. Pour plus d'information, visitez le site www.mtl.org.

