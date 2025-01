MONTRÉAL, le 16 janv. 2025 /CNW/ - Tourisme Montréal et le Palais des congrès de Montréal se félicitent d'une année 2024 marquée par une croissance soutenue de leur activité et par un impact économique et intellectuel significatif pour Montréal et le Québec. Avec 539 événements d'affaires tenus dans la métropole, ce sont 960 000 délégués et visiteurs qui ont contribué à des retombées économiques de 395 millions de dollars, consolidant l'image de Montréal comme un centre d'excellence pour les rencontres d'affaires.

Parmi ces événements, 306 se sont déroulés au Palais des congrès, cumulant 874 000 délégués et visiteurs. Ces résultats confirment son rôle clé dans le rayonnement international de la métropole, établissant celle-ci comme destination incontournable pour les congrès et événements. Pas moins de 17 congrès internationaux, soutenus par Tourisme Montréal, se sont ainsi déroulés au Palais en 2024. Parmi les congrès marquants, nous pouvons noter le 3rd Joint Congress on Evolutionary Biology (2 140 délégués), la IEEE Quantum Week 2024 (1 540 délégués), le Forum InCyber (3 000 délégués), et le Sommet One Young World (1 900 délégués).

Montréal toujours en tête des classements internationaux

Les 539 événements tenus à Montréal l'an passé ont renforcé son positionnement en tête des classements de l'International Congress and Convention Association (ICCA) pour les événements associatifs internationaux en Amérique du Nord et de l'Union des associations internationales (UIA) pour les réunions internationales dans les Amériques. Ces distinctions viennent souligner l'attrait constant de Montréal, reconnue comme la ville la plus sûre des Amériques, en tant que destination privilégiée pour les événements internationaux depuis de nombreuses années. Enfin, selon un récent sondage commandé par Tourisme Montréal et mené par la firme Evidénz auprès de 492 organisateurs d'événements à travers le monde, 94 % d'entre eux recommandent la métropole pour des congrès majeurs.

Le partenariat au cœur du succès

L'année 2024 a également vu naitre une nouvelle initiative du partenariat stratégique entre le Palais des congrès de Montréal et Tourisme Montréal. Véritable levier pour maintenir Montréal en tête des destinations pour l'accueil d'événements internationaux dans les Amériques, les deux institutions ont lancé le Collectif Savoir, un guichet unique qui vise à faciliter l'attraction et l'organisation de congrès internationaux en offrant un accompagnement personnalisé aux chercheurs, professeurs et spécialistes des secteurs économiques clés de Montréal. La synergie entre Tourisme Montréal, le Palais des congrès et ces spécialistes de calibre mondial, grâce à la combinaison de leurs expertises et de leurs réseaux, permet de renforcer le rayonnement de la métropole sur la scène internationale. En 2024, sept événements d'envergure portés par les Ambassadeurs du Palais se sont tenus à Montréal, attirant quelque 6 600 congressistes et générant des retombées économiques de plus de 27 millions de dollars pour l'économie locale.

Perspectives pour 2025

L'année 2025 s'annonce sous de très bons auspices : Tourisme Montréal a déjà confirmé 183 événements d'affaires dans la métropole, représentant 232 580 nuitées dans les hôtels locaux. Par ailleurs, 13 grands événements internationaux sont déjà confirmés au Palais des congrès. Parmi eux, la 24e Conférence internationale sur la médecine d'urgence du 25 au 28 mai ; la 18e Conférence internationale sur les opérations spatiales organisée par SpaceOps, le Comité international dédié à la promotion et au maintien d'une communauté d'experts en opérations spatiales, du 26 au 30 mai ; et la Conférence internationale sur les communications de l'IEEE (l'Institut des ingénieurs électriciens et électroniciens) du 8 au 12 juin. À eux seuls, ces trois événements d'envergure mondiale attireront quelque 22 000 délégués, générant des retombées économiques de 70 millions de dollars en plus d'un impact social et intellectuel significatif pour Montréal et le Québec.

Citations

« Les résultats obtenus en 2024 témoignent de l'importance stratégique du Palais des congrès de Montréal dans le rayonnement de notre métropole dans le monde. Accueillir des événements d'envergure internationale dynamise notre économie et met en valeur le savoir-faire unique de Montréal, tout en générant des retombées intellectuelles et sociales significatives pour la communauté. Grâce à notre partenariat solide avec Tourisme Montréal et à l'engagement de nos équipes, nous sommes fiers de contribuer au succès et à l'attractivité de Montréal comme un carrefour mondial de l'innovation, de la culture et du savoir. » - Emmanuelle Legault, présidente-directrice générale du Palais des congrès de Montréal



« Tourisme Montréal est fier de constater l'impact significatif des événements d'affaires sur le rayonnement et l'économie de notre métropole en 2024 et salue la collaboration exceptionnelle du Palais des congrès de Montréal. Nous sommes particulièrement satisfaits des 17 congrès internationaux soutenus par Tourisme Montréal, qui ont généré des retombées économiques importantes et ont mis en lumière notre capacité à organiser des rencontres d'affaires de premier plan. 2025 sera assurément aussi fructueuse ! » - Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal

À propos du Palais des congrès de Montréal

Centre de solutions créatives, vitrine du savoir-faire et du savoir-être montréalais, le Palais des congrès de Montréal fait rayonner les événements d'envergure qu'il accueille depuis 1983. Générant d'importantes retombées économiques, sociales et intellectuelles, il encourage l'innovation et agit à titre de vecteur de progrès pour la métropole et le Québec. Le Palais se veut résolument engagé envers le développement durable et multiplie les initiatives concrètes et novatrices pour en faire un élément central de son développement des affaires. Bénéficiant d'un taux de satisfaction client parmi les plus élevés au monde, le Palais contribue activement au rayonnement international de Montréal, la ville accueillant le plus d'événements internationaux dans les Amériques pour la huitième année consécutive. congresmtl.com

À propos de Tourisme Montréal

Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui œuvre depuis 100 ans à faire la promotion de la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. À ce titre, l'organisme pilote le déploiement de stratégies d'accueil innovantes tournées vers un double objectif : assurer une expérience de qualité aux visiteurs et maximiser les retombées économiques du tourisme de façon harmonieuse et soucieuse des impacts à long terme pour la métropole. Fédérant près de 1 000 entreprises œuvrant directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole. Pour plus d'information, visitez le site mtl.org

SOURCE Palais des congrès de Montréal

Renseignements : Sébastien Zickgraf, Conseiller-rédacteur, communications et affaires publiques, Palais des congrès de Montréal, 514 871-5849, [email protected]; Aurélie de Blois, Conseillère principale, relations publiques et médias, Tourisme Montréal, 514 918-5290, [email protected]