Toujours pas d'entente à Victoriaville

VICTORIAVILLE, QC, le 21 juin 2024 /CNW/ - Après deux journées intensives de négociation, une entente de principe se laisse toujours attendre à Victoriaville. Un désaccord sur les clauses salariales de la nouvelle convention collective perdure entre les personnes représentantes du Syndicat des employé(e)s municipaux de la ville de Victoriaville, section locale 5493 du SCFP, et celles de la ville de Victoriaville.

« Nous ne ménageons pas nos efforts pour obtenir des résultats satisfaisants et n'accepterons pas des conditions inférieures à celles que nous recherchons juste pour dire que nous avons une entente. Dès le retour des vacances, nous tiendrons une très importante assemblée générale où nous réitérerons notre position sur la question des salaires », a déclaré Stéphanie Landry, présidente de la section locale 5493 du SCFP.

La convention collective des 245 cols bleus, cols blancs et professionnels de la ville de Victoriaville est échue depuis le 31 décembre 2021. Ils font courageusement face à l'inflation, qui provoque avec une hausse des prix à la consommation inédite depuis des dizaines d'années, sans avoir vu leur salaire être ajusté pour faire face à cette difficile situation difficile. Ces quatre années de patience n'ont fait que renforcer leur détermination à atteindre leur objectif en matière salariale.

Comptant plus de 137 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit quelque 37 500 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

