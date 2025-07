Coupures à la Ville de Montréal : un manque de vision, selon le syndicat

MONTRÉAL, le 8 juill. 2025 /CNW/ - Le Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP 301) déplore le manque de vision de la Ville de Montréal alors que celle-ci vient d'annoncer des coupures aujourd'hui.

« On peut faire tellement mieux avec ce que l'on a déjà au lieu de couper et de se tourner vers le privé, car c'est ce qui va se passer, et ça finit par coûter toujours plus cher pour les contribuables », de dénoncer le président du SCFP 301, Jean-Pierre Lauzon.

Le syndicat est présentement en litige avec la Ville parce que cette dernière ne respecte pas le plancher d'emploi.

« La Ville ne peut faire fi de la convention collective et agir de telle manière. Assistons-nous déjà aux effets de l'arrivée de Luc Rabouin à la tête de Projet Montréal? Est-ce ça son 'nouveau regard sur Montréal'? », se questionne le président syndical.

Le SCFP 301 négocie en ce moment avec la Ville de Montréal pour renouveler le contrat de travail de ses 6500 membres. Le contrat est échu depuis le 31 décembre 2024.

