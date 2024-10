GUANGZHOU, Chine, 17 octobre 2024 /CNW/ - La 136e Foire d'importation et d'exportation de Chine, qu'on appelle communément la Foire de Canton, a commencé officiellement le 15 octobre à Guangzhou. L'événement, qui s'étend sur trois phases, du 15 octobre au 4 novembre, regroupe plus de 30 000 entreprises participantes et met en vedette un impressionnant 1,15 million de nouveaux produits sur place, soulignant les nouvelles forces du commerce extérieur de la Chine et invitant les acheteurs du monde entier à explorer de nouvelles possibilités.

Chu Shijia, secrétaire général de la Foire de Canton et directeur général du China Foreign Trade Centre, a déclaré : « La Foire de Canton, qui est considérée comme « la plus importante foire de Chine », a de nouveau commencé comme prévu. Elle continue de servir de lien d'amitié et de passerelle d'échange pour les entreprises en Chine et à l'étranger. »

La 136e Foire de Canton présente plusieurs initiatives novatrices qui promettent d'accroître son impact :

Innovation en matière de transformation numérique : La Foire de Canton s'engage à intégrer des expériences en ligne et sur place, dans le but de construire une foire qui se poursuit tout au long de l'année. La plateforme en ligne de cette édition comprend un assistant numérique virtuel et une nouvelle application pour la Foire de Canton, ce qui favorise la participation en ligne. Environ 48 000 entreprises ont téléversé environ 3,75 millions de produits, établissant ainsi une nouvelle référence sur le plan de l'engagement numérique.

Les trois thèmes principaux du salon sont « la fabrication de pointe », « la vie de qualité à domicile » et « une vie meilleure », en s'appuyant sur des technologies de pointe et de nouvelles forces productives. Environ 400 événements de lancement de nouvelle collection de la Foire de Canton sont prévus, afin de mettre en valeur des innovations comme des robots humanoïdes, des appareils intelligents et des technologies de conduite autonome qui seront lancés lors de l'édition de cette année. Espace d'exposition consacré à l'innovation dans les technologies vertes : La Foire de Canton présentera pour la première fois un thème sur l'énergie associée à l'hydrogène dans la section d'exposition consacrée aux nouvelles ressources énergétiques et établira une zone dédiée aux produits de stockage d'énergie. Avec la volonté d'organiser des expositions entièrement écologiques, la Foire facilite la présentation d'un plus large éventail de produits verts et à faibles émissions de carbone, s'efforçant d'atteindre la carboneutralité totale et établissant la Foire de Canton comme un événement carboneutre.

De plus, la Foire de Canton continuera de configurer le pavillon international dans les trois phases sur une superficie de 30 000 m2 pour aider les entreprises internationales à explorer les marchés chinois et mondiaux. Ce segment attirera 730 entreprises de 49 pays et régions, ce qui renforcera l'attrait international de la foire.

Pour en savoir plus sur la première phase en cours, qui a pour thème la fabrication de pointe, veuillez consulter le site https://www.cantonfair.org.cn/en-US.

