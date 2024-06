MONTRÉAL, le 4 juin 2024 /CNW/ - Touchette Détail & Commercial, unité d'affaires de Groupe Touchette, le plus grand distributeur de pneus au Canada, est ravie d'annoncer un nouveau partenariat stratégique avec Pneus Bélisle, leader dans le domaine des pneus passagers, commerciaux, industriels, agricoles et en génie civil au Québec.

Cette alliance représente une opportunité de partager une vision commune axée sur la croissance et le succès à long terme. En unissant leurs forces, Touchette Détail & Commercial et Pneus Bélisle créent une entité plus forte, positionnée pour prospérer dans un marché canadien en constante évolution.

Grâce à une vision ambitieuse et stratégique, Touchette Détail & Commercial maintient une croissance structurée laquelle s'est intensifiée au cours des dernières années. En s'associant à Pneus Bélisle, Touchette Détail & Commercial élargit ses horizons et souline le fort modèle opérationnel de Pneus Bélisle, ainsi que sa structure entrepreneuriale unique et son alliance avec Michelin.

« Nous sommes très heureux de collaborer avec Pneus Bélisle, une entreprise québécoise de renommée. Il s'agit d'une occasion formidable d'optimisation des processus grâce à l'expertise commerciale de Pneus Bélisle et de leur modèle d'affaires entrepreneurial » a souligné Mikaël Desmarais, Vice-Président Détail chez Groupe Touchette. « Cet investissement majoritaire renforce notre présence nationale, et nous offre de nouvelles opportunités de synergies et de croissance. Nous sommes confiants que ce partenariat renforce notre position en tant que leaders sur le marché et nous permettra de continuer à fournir à nos clients des solutions innovantes et de qualité supérieure » ajoute-t-il.

« Partageant une vision commune axée sur la croissance et la réussite à long terme, je me réjouis de travailler main dans la main avec les équipes de Touchette Détail & Commercial et de continuer à faire prospérer notre entreprise familiale » ajoute M. Bélisle, président actuel de l'entreprise. De plus, la contribution de M. Bélisle dans un rôle de conseiller stratégique auprès de Touchette Détail & Commercial renforce l'engagement envers la mise en place d'un réseau de service national fort, prêt à soutenir le marché de flottes commerciales de demain et un marché en pleine évolution.

Pneus Bélisle poursuivra ses opérations actuelles à travers ses quatorze succursales et son usine de rechapage ultramoderne franchisée Michelin.

Conseillers

Dans le cadre de la transaction, Prévost Fortin D'Aoust LLP a agi à titre de conseiller juridique pour Groupe Touchette, Ernst and Young à titre de conseiller financier, KPMG à titre de conseiller fiscal et Fasken Martineau DuMoulin LLP à titre de conseiller juridique au niveau du financement.

Gowling WLG (Marc Tremblay, associé), a agi à titre de conseiller juridique pour Pneus Bélisle, Vision 360 Management (Marc Filion, président) à titre de conseiller en fusions et acquisitions et Deloitte (Benoit Desjardins et Miguel Boissonneault, associés en fiscalité) à titre de conseiller fiscal.

À propos de Touchette Détail & Commercial

Touchette Détail & Commercial, unité d'affaires de Groupe Touchette, répond aux besoins des consommateurs canadiens par l'entremise de ses bannières de détail Tirecraft, Integra Tire, Signature Tire, Tireland/Ici Pneu, Tire Partners/Pneu Solutions, Pneu Select, MécaniPneu, Pneus Chartrand Mécanique, Pneus Express Mécanique et Touchette Motorsport. Groupe Touchette est le plus important distributeur de pneus de propriété canadienne, reconnu depuis plus de 45 ans pour son expertise et son niveau supérieur de service auprès des manufacturiers automobiles, des concessionnaires et des clients indépendants. Dirigée aujourd'hui par Nicolas Touchette et Frédéric Bouthillier, l'entreprise dont le siège social est situé à Montréal se spécialise dans les services à valeur ajoutée de distribution de pneus. Groupe Touchette est présent dans l'ensemble du Canada, avec plus de 50 centres de distribution. Par l'entremise de ses bannières TireLink et DT Tire, Groupe Touchette répond également aux besoins des manufacturiers automobiles, des concessionnaires et des détaillants de pneus indépendants.

À propos de Pneus Bélisle

Avec plus de 51 ans d'histoire, Pneus Bélisle est un leader dans le domaine des pneus passagers, commerciaux, génie civil, industriels et agricoles au Québec. Le réseau compte maintenant près de 200 employés permanents répartis dans 14 succursales à travers le Québec et une usine ultramoderne de rechapage de pneus de camions franchisée Michelin. Grâce à la force de son réseau et de ses équipes professionnelles et qualifiées, Pneus Bélisle s'engage à offrir à sa clientèle une gamme complète de pneus des principaux manufacturiers en pneumatique, de services personnalisés et de produits de qualité. De plus, Pneus Bélisle est membre de l'important réseau MCSN de Michelin (Réseau national de services commerciaux Michelin).

