Toronto Pearson s'engage à investir 40 millions de dollars de plus pour soutenir la liaison entre Eglinton Crosstown et l'aéroport

TORONTO, le 29 nov. 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (GTAA) a annoncé son intention de faire équipe avec Metrolinx pour procéder aux travaux techniques nécessaires au prolongement du trajet du train léger sur rail Eglinton Crosstown West de la gare Renforth jusqu'à l'aéroport. Cet engagement de 40 millions de dollars représente une autre mesure concrète mise de l'avant pour doter le pôle aéroportuaire majeur du Canada d'importantes liaisons de transport en commun et pour bâtir un réseau de transport en commun régional, ancré au moyen d'un nouveau centre de transport en commun régional à l'aéroport Pearson - que l'on nomme gare Union Ouest.

Cet engagement fait suite à l'entente sur le transport en commun conclue entre l'Ontario et Toronto et à l'annonce, par le premier ministre Ford, de quatre projets de transport en commun prioritaires, notamment le prolongement du trajet du train léger sur rail Eglinton Crosstown West.

La GTAA poursuivra ces travaux additionnels pour la partie de la ligne comprise entre la gare Renforth et l'aéroport Pearson en partenariat avec Metrolinx, s'appuyant sur le programme de travail conjoint entre la GTAA et Metrolinx annoncé en avril 2018. La GTAA investit déjà 38 millions de dollars dans des travaux en cours, et cette annonce supplémentaire pourrait faire grimper l'investissement total à 78 millions de dollars. Dans le cadre de leur programme conjoint actuel, la GTAA et Metrolinx poursuivent leurs travaux en vue d'améliorer l'accès rapide à l'aéroport Pearson par les transports en commun. Ce programme comprend l'exploration de liaisons terrestres potentielles à la future gare Union Ouest et à la zone d'emploi de l'aéroport avoisinante, une liaison potentielle au corridor ferroviaire GO à Kitchener, ainsi que des liaisons améliorées liées au train léger sur rail et aux autobus.

Un résumé des discussions avec les intervenants de toute la région a également été publié aujourd'hui. Il porte sur l'importance de la connectivité pour les aéroports régionaux, les zones économiques et le dernier kilomètre au sein de la zone d'emploi de l'aéroport, ainsi que sur la façon dont la gare Union Ouest peut favoriser ces liaisons. Ce document d'information vient documenter la valeur que la future gare Union Ouest pourrait offrir à de nombreuses collectivités de la région. Vous pouvez consulter le rapport intégral à l'adresse suivante : torontopearson.com/fr/transit.

Voici quelques-unes des principales conclusions du rapport :

Les frontières municipales sont dénuées d'intérêt pour les passagers - les travailleurs, les étudiants et les résidents - qui sont assujettis à plusieurs tarifs non intégrés et à des correspondances non coordonnées.

À l'heure actuelle, le système de transport en commun « radial » de la région ne favorise plus la liaison entre les centres économiques et d'emplois de la région élargie du Golden Horseshoe.

Le secteur du transport de marchandises est mis à rude épreuve en raison de la congestion routière intense, ce qui donne lieu à une augmentation des prix à la consommation, ainsi qu'à une baisse des profits et de la productivité.

Des liaisons efficaces vers l'aéroport Pearson sont essentielles pour toutes les zones économiques régionales.

Des liaisons terrestres coordonnées à destination et en provenance des aéroports du sud de l' Ontario , ainsi qu'entre ces derniers, permettraient d'offrir de la commodité et du choix pour les voyageurs.

, ainsi qu'entre ces derniers, permettraient d'offrir de la commodité et du choix pour les voyageurs. Plus de 300 000 employés de la zone d'emploi de l'aéroport ont besoin de solutions sécuritaires et efficaces en matière de premier et de dernier kilomètre. Ces solutions doivent tenir compte de la nature ininterrompue des activités de la deuxième plus grande zone d'emploi au pays.

« Il est nécessaire d'apporter des améliorations importantes à notre système de transport en commun régional pour que notre région puisse soutenir la concurrence à l'échelle mondiale, et c'est pourquoi nous effectuons cet investissement financier en vue de faire progresser ces travaux, a déclaré Howard Eng, président et chef de la direction de l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (GTAA). Nous continuerons de promouvoir l'amélioration des transports en commun en vue de relier Toronto Pearson à la zone d'emploi de l'aéroport, de même que la création de la gare Union Ouest. »

« Dans le cadre de notre plan pour bâtir l'Ontario ensemble, notre gouvernement effectue le plus important investissement de capitaux de l'histoire canadienne pour la construction d'un nouveau métro, a ajouté le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford. Nous sommes heureux que la GTAA ait consenti à verser plusieurs millions de dollars pour contribuer à relier le prolongement du trajet du train léger Eglinton Crosstown West à l'aéroport Toronto Pearson. L'annonce faite aujourd'hui est un autre bel exemple du fait que notre gouvernement renforce les partenariats afin de construire plus de systèmes de transports en commun, plus rapidement - stimulant ainsi la croissance économique et créant des emplois dans toute la région. »

