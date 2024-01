TORONTO, le 26 janv. 2024 /CNW/ - Toronto Pearson a repris sa place dans le palmarès des meilleurs employeurs au Canada selon Forbes pour l'année 2024. Le palmarès actuel comprend les 300 meilleurs employeurs canadiens établis selon un sondage indépendant de Forbes. Cette année, Toronto Pearson s'est classé au 210e rang dans l'ensemble et au 9e rang parmi toutes les entreprises de transport et de logistique figurant au palmarès.

"Toronto Pearson est une plaque tournante de carrières intéressantes et passionnantes, où notre engagement stratégique à l'égard d'une culture solide et d'une expérience de premier plan pour les employés sous-tend notre objectif de redonner du plaisir au voyage", a déclaré Deborah Flint, présidente et chef de la direction de Toronto Pearson. "Cette reconnaissance renouvelée par Forbes reflète également notre capacité d'offrir à notre équipe diversifiée et talentueuse des possibilités qui leur permettent de s'épanouir sur le plan professionnel."

Pour demeurer le choix des meilleurs talents, Toronto Pearson continuera de miser sur la santé et le bien-être des employés, la diversité, l'équité et l'inclusion en milieu de travail. Nous demeurons déterminés à être un milieu de travail à l'avant-garde qui accorde la priorité à l'épanouissement professionnel de tous nos employés. Nous sommes également fiers d'être le seul aéroport à figurer au palmarès 2024.

« Le classement de Forbes témoigne du dévouement du Toronto Pearson et des investissements nécessaires qu'il a effectués pour rebâtir son effectif après les défis vécus dans le contexte de la pandémie », déclare Mark Carbonelli, Chef des ressources humaines de Toronto Pearson. « Non seulement nous avons recruté des centaines de nouveaux employés pour offrir un meilleur service, mais nous nous sommes aussi dotés de nouveaux programmes pour créer des possibilités de perfectionnement professionnel significatives, appuyées par un mentorat et une formation accrue. Nous sommes également déterminés à maintenir notre élan pour atteindre nos objectifs en matière de diversité, d'équité, d'inclusion et d'accessibilité. »

Forbes s'est associée à la société d'études de marché Statista pour créer son neuvième palmarès annuel. Afin d'établir le palmarès, Statista a sondé plus de 40 000 Canadiens qui travaillent pour des entreprises comptant au moins 500 employés. Tous les sondages étaient anonymes, ce qui a permis aux participants d'exprimer ouvertement leurs opinions. On a demandé aux répondants d'évaluer, sur une échelle de 0 à 10, la probabilité qu'ils recommandent leur employeur à d'autres personnes. Statista a ensuite demandé aux répondants de proposer des organisations autres que la leur.

À propos de Toronto Pearson

L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto exploite l'Aéroport international Pearson de Toronto de Toronto, le plus grand aéroport du Canada et un lien vital entre personnes, entreprises et marchandises.

Pendant cinq années consécutives, Toronto Pearson a été nommé le meilleur grand aéroport d'Amérique du Nord qui accueille plus de 40 millions de passagers par le Conseil international des aéroports (ACI), le représentant commercial mondial des aéroports du monde. En reconnaissance de son programme Aéroport en santé, Toronto Pearson s'est également vu décerner par l'ACI son prix des meilleures mesures d'hygiène en Amérique du Nord, trois années de suite, et il a été le premier aéroport canadien à recevoir l'agrément sanitaire mondial de l'ACI pour sa réponse à la COVID19.

SOURCE Greater Toronto Airports Authority

