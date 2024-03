TORONTO, le 11 mars 2024 /CNW/ - L'aéroport Pearson de Toronto a été nommé meilleur aéroport d'Amérique du Nord accueillant plus de 40 millions de passagers pour la sixième fois en sept ans par le Conseil international des aéroports (ACI), le représentant commercial des aéroports du monde. Ce prestigieux prix, convoité par les aéroports du monde entier, s'inscrit dans le cadre du programme sur la qualité des services dans les aéroports de l'ACI, qui récompense les aéroports offrant la meilleure expérience à leurs passagers.

Ce programme repose sur une méthodologie scientifique rigoureuse qui analyse les données des passagers ayant transité directement par Toronto Pearson, ce qui permet de brosser un portrait plus exact de l'expérience client que d'autres enquêtes qui s'appuient sur des impressions indirectes et non vérifiées. En effet, l'objectif du programme est de fournir des données scientifiques permettant à des milliers d'aéroports à travers le monde de s'améliorer et de s'adapter en permanence afin d'accroître la qualité et la cohérence de l'expérience client.

« Cette mesure de reconnaissance de la part de l'ACI est le fruit du travail acharné de tous nos employés et reflète la qualité exceptionnelle de leur travail d'équipe, a indiqué Deborah Flint, chef de la direction de l'aéroport Pearson de Toronto. Nous voyons les résultats de nos investissements dans les personnes, les actifs et la technologie qui ont renforcé les opérations et amélioré chaque partie du voyage des passagers. Qu'il s'agisse de lancer de nouveaux outils numériques pour permettre à nos clients de mieux contrôler leur expérience, de déployer de nouveaux équipements modernisés ou de mener à bien davantage de programmes de restauration de nos actifs, tout cela fait partie de notre engagement à offrir aux passagers une expérience de classe mondiale - et nous sommes enthousiastes à l'idée d'en faire encore plus dans les années à venir.»

Toronto Pearson a également adopté en 2023 la norme Pearson. Ce programme vise à officialiser les responsabilités de l'aéroport et celles de ses partenaires afin de veiller à ce que chaque partie adhère à une vaste gamme de normes opérationnelles. Les lignes directrices et les attentes ainsi établies sont essentielles pour accroître l'efficacité opérationnelle.

Toronto Pearson a repris le premier rang pour 2023 après avoir remporté le titre de meilleur aéroport d'Amérique du Nord accueillant plus de 40 millions de passagers cinq années consécutives de 2017 à 2021.

« Les prix ASQ soulignent plus qu'une expérience client exceptionnelle; ils mettent en lumière le sens de l'innovation et le dévouement de toute l'équipe de l'aéroport. Félicitations à tout le personnel de Toronto Pearson pour son travail acharné qui redéfinit l'expérience aéroportuaire, a déclaré Luis Felipe de Oliveira, directeur général, ACI World. Votre engagement envers l'excellence dans l'expérience client sert de référence aux aéroports du monde entier! Continuez de donner un excellent exemple. »

C'est la deuxième bonne nouvelle en quelques semaines : Toronto Pearson a aussi repris sa place dans le palmarès des meilleurs employeurs au Canada selon Forbes en 2024, le palmarès annuel classe les 300 meilleurs employeurs canadiens selon un sondage indépendant de Forbes. Toronto Pearson figure au 210e rang dans l'ensemble et au 9e rang parmi toutes les entreprises de transport et de logistique.

À propos de Toronto Pearson

L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto exploite l'Aéroport international Pearson de Toronto, le plus grand aéroport du Canada et un lien vital entre personnes, entreprises et marchandises.

Toronto Pearson a été nommé pour 2023 meilleur aéroport d'Amérique du Nord accueillant plus de 40 millions de passagers par le Conseil international des aéroports (ACI), le représentant commercial des aéroports du monde, après avoir remporté cette distinction cinq années consécutives de 2017 à 2021. Il a également été le premier aéroport canadien à recevoir l'agrément sanitaire mondial de l'ACI pour sa réponse à la COVID-19, en plus de gagner le prix des meilleures mesures d'hygiène en Amérique du Nord trois années consécutives. En outre, Toronto Pearson a été nommé en 2024 parmi les meilleurs employeurs au Canada par Forbes.

Consultez notre chaîne X d'entreprise en visitant @PearsonComms. Pour obtenir des mises à jour sur les activités de l'aéroport et des renseignements pour les passagers, visitez @TorontoPearson/@AeroportPearson sur X. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook ou Instagram.

SOURCE Greater Toronto Airports Authority

Renseignements: Contactez-nous : Bureau des médias de la GTAA | [email protected] | 416-776-3709