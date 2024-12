TORONTO, le 9 déc. 2024 /CNW/ - Toronto Pearson a récemment reçu trois prix pour son dévouement envers la diversité, l'équité et l'inclusion en milieu de travail ainsi que pour ses programmes qui soutiennent les collectivités environnantes.

En 2023, près de 30 pour cent (27,1 pour cent) de l'effectif de Toronto Pearson s'est déclaré membre d'une minorité visible. L'aéroport est dévoué à créer et à maintenir un milieu de travail qui accorde la priorité aux valeurs de l'équité en matière d'emploi et qui appuie les membres de chaque groupe visé par l'équité en matière d'emploi, ainsi que ceux en quête d'équité, dans l'atteinte de leurs objectifs de carrière.

Nous comprenons également l'importance d'investir dans notre collectivité, grâce à des programmes comme le projet Propeller, qui nous aident à établir des liens avec les gens et à avoir un effet positif sur les collectivités qui nous entourent. Nos plus récentes distinctions en témoignent :

Prix de l'impact communautaire (Community Impact Award du Urban Pilots and Professionals Network - 30 novembre 2024) - L'équipe de l'incidence sociale de Toronto Pearson et le projet Propeller, un programme d'investissement communautaire qui appuie les organismes et les projets dans les quartiers locaux, ont été reconnus par le Urban Pilots and Professionals Network.

Ce prix souligne l'importance de favoriser la DEI au sein de la communauté. Il souligne l'engagement de Toronto Pearson à promouvoir l'inclusion parmi nos partenaires et à élaborer des solutions qui appuient la diversité et l'équité tout en créant de meilleures possibilités pour les groupes sous-représentés dans l'industrie de l'aviation.





Prix de l'équité, la diversité et l'inclusion en aéroport (Airport Equity, Diversity and Inclusion Award de l'International Airport Review - 13 novembre 2024) - Une reconnaissance mondiale, ce prix souligne les efforts déployés par Toronto Pearson pour attirer et retenir une main-d'œuvre diversifiée et inclusive qui met à profit les meilleurs ensembles de compétences et de connaissances pour veiller à ce que nous demeurions résilients pour l'avenir.





Meilleure contribution individuelle à la DEI en milieu de travail (Best Individual Contribution to DEI in the Workplace de Charity Village, remis à Molara Awosedo, directrice de la DEI de Toronto Pearson - 20 novembre 2024) - Cet honneur souligne les contributions d'un ou d'une leader de la DEI qui continue de promouvoir et d'intégrer les principes de DEI dans tout ce que fait l'aéroport. Depuis qu'elle s'est jointe à Toronto Pearson en 2021, Molara s'est efforcée de veiller à ce que la diversité, l'équité et l'inclusion fassent partie intégrante de l'aéroport dans son ensemble, avec une représentation diversifiée à tous les niveaux, tout en favorisant un milieu de travail sécuritaire, respectueux et inclusif.

« Nous sommes honorés d'être reconnus pour notre dévouement à l'égard de la diversité, de l'équité et de l'inclusion en milieu de travail et dans l'ensemble de notre collectivité, a déclaré Mark Carbonelli, chef des ressources humaines, Toronto Pearson. Bien que Toronto Pearson accepte humblement ces prix, nous comprenons également que le travail visant à promouvoir une culture d'inclusion de la diversité, de l'équité et de l'inclusion se poursuit et nous sommes déterminés à faire cela en investissant dans notre personnel et les collectivités que nous servons. »

Dans le cadre du plan stratégique décennal de Toronto Pearson, l'organisation a établi des objectifs ambitieux et réalisables en matière de DEI et continuera de soutenir les talents et la technologie de l'avenir en adoptant les principes de DEI dans l'ensemble de l'aéroport et de la collectivité afin que chacun et chacune puisse croître et s'épanouir. Toronto Pearson crée un milieu de travail où tout le monde a sa place.

