TORONTO, le 29 févr. 2024 /CNW/ - Toronto Pearson est heureux d'annoncer que neuf organismes locaux se partageront un financement total de 770 000 $ visant à éliminer les obstacles à l'emploi et à créer des possibilités pour les collectivités voisines de l'aéroport.

Bien que la taille et la portée des bénéficiaires varient, ceux-ci présentent tous des projets convaincants qui favorisent le développement de la main-d'œuvre dans les collectivités environnantes. Plus précisément, ces organismes proposent des moyens créatifs et efficaces qui permettent à un large éventail de demandeurs d'emploi de trouver un poste plus important et plus intéressant, et aux employeurs d'attirer et de retenir des talents locaux.

Les neuf organismes sont :

Access Alliance Multicultural Health and Community Services : En proposant des services d'emplois aux réfugiés principalement africains qui se désignent comme des personnes 2ELGBTQI+, le projet Thrive Under the Rainbow (TURN) vise à faciliter l'entrée sur le marché du travail au moyen de programmes préalables à l'emploi offerts au centre communautaire de l'ouest de Toronto.

Achēv : Le JAC (Job Action Club) est un programme de soutien à la recherche d'emploi destiné aux bénéficiaires du programme L'Ontario au travail, qui offre accès à un portail d'apprentissage en ligne de même qu'à un programme de formation en personne de deux semaines portant sur la recherche d'emploi, la préparation aux entrevues et l'accompagnement professionnel.

Centre pour femmes de Rexdale : Le programme de formation à l'emploi et à I'intégration professionnelle des femmes WELITP (Women's Employment and Labour Integration Training Program) offre des services préalables à l'emploi et du soutien à la recherche d'emploi aux immigrantes et aux nouvelles arrivantes afin qu'elles se trouvent un emploi dans les secteurs de la vente et des services à Etobicoke. Les participantes suivront une formation en personne de six semaines et un stage de quatre semaines.

YWCA Toronto : Le projet DARE (Digital Awareness Ready for Employment) de sensibilisation au numérique offrira une formation en littératie numérique en milieu de travail. Ciblant principalement les femmes et les personnes de diverses identités de genre, cette formation sera axée sur la compréhension d'outils numériques pertinents pour le milieu de travail et sur l'utilisation de ceux-ci.

Moulin Microcrédits : L'autonomisation des nouveaux Canadiens : Le programme d'accompagnement professionnel et de soutien personnalisé offrira aux nouveaux arrivants qui reçoivent des microprêts des services supplémentaires, comme de l'encadrement professionnel, de la formation en littératie financière, du mentorat, de la gestion personnalisée des prêts et l'accès à des possibilités d'emploi pour faire avancer leur carrière dans les collectivités situées à proximité de Toronto Pearson.

Blk Owned : La plateforme communautaire BYEH (Black Youth Entrepreneurship Hub) servira de portail d'apprentissage en ligne comprenant des modules de formation pour aider les jeunes de la communauté noire à se lancer dans l'entrepreneuriat en tant que parcours professionnel potentiel. Le programme sera réalisé en deux phases qui intègrent l'apprentissage en ligne et l'apprentissage en personne.

Brampton Venture Zone par TMU : Le programme BReady Talent prendra de l'expansion dans la région de Peel pour inclure Mississauga. Cette plateforme aide les petites et moyennes entreprises (PME) à trouver des professionnels locaux et à embaucher ceux-ci. Cette plateforme aidera les nouveaux arrivants et d'autres professionnels de groupes racisés et sous-représentés à trouver leur premier emploi à temps plein au Canada.

MABELLEarts : Ce financement soutiendra le programme d'aide à l'emploi MABELLEworks qui cible les jeunes, les femmes et les nouveaux arrivants du quartier de l'avenue Mabelle à Etobicoke, et qui offre du soutien individuel, de la formation en groupe et des stages de travail expérimentaux.

Black Physicians Association of Ontario : Le projet HELP (Health Equity Leadership Professionals) est un nouveau programme visant à aider les médecins noirs formés à l'étranger à intégrer le secteur médical au Canada. Le projet se concentrera sur le mentorat et la préparation aux examens pour les participants.

Depuis 2018, le fonds Uplift de Toronto Pearson investit dans des programmes, des activités de défense des intérêts et des activités de recherche visant à aider les résidents de la région à acquérir des compétences, à établir des liens et à créer des possibilités de carrières stimulantes, en plus de collaborer à ces programmes.

En 2022 seulement, l'aéroport a investi 387 000 $ pour appuyer des résidents dans leurs démarches de formation professionnelle et il a aidé à pourvoir des centaines d'emplois. Cette année, Toronto Pearson est fière de presque doubler le montant des fonds versés aux organismes locaux, ce qui devrait permettre à 1 100 personnes d'avoir accès à des offres intéressantes.

« Nous sommes ravis d'annoncer les bénéficiaires du fonds Uplift de Toronto Pearson, notre plus important fonds depuis 2019. Nous savons que l'aéroport fait partie intégrante de la collectivité que nous servons, et notre engagement envers les communautés avoisinantes n'a jamais été aussi fort », a affirmé Robyn Connelly, directrice, Durabilité et incidence sociale, Toronto Pearson. « Nous nous réjouissons à l'idée de travailler avec ces organismes formidables pour aider à éliminer les obstacles aux possibilités d'emploi pour les résidents des collectivités voisines de l'aéroport », a-t-elle ajouté.



Pour en savoir plus sur le fonds Uplift et sur les bénéficiaires du financement de 2023, veuillez consulter le site torontopearson.com/fr/communaute/soutenir-communautes/projet-propeller.

