Cette reconnaissance du Conseil international des aéroports - Monde souligne l'engagement continu de l'aéroport Pearson à l'égard de l'excellence du service aux passagers, de la santé et de la sécurité.

TORONTO, le 10 mars 2022 /CNW/ - Pour la cinquième année consécutive, Toronto Pearson a été nommé le meilleur grand aéroport d'Amérique du Nord par le Conseil international des aéroports - Monde, le représentant commercial mondial des aéroports du monde. Ce prix s'inscrit dans le cadre du programme sur la qualité des services aux aéroports du Conseil international des aéroports - Monde, qui reconnaît les aéroports du monde entier qui offrent la meilleure expérience client, de l'avis de leurs propres passagers.

Pour la deuxième année consécutive, Pearson a également reçu le prix pour les meilleures mesures d'hygiène par région en Amérique du Nord, selon le choix des passagers. Les restrictions de voyage s'assouplissent et l'aéroport Pearson continue de mettre l'accent sur des mesures fondées sur la science et les données dans le cadre de son programme à plusieurs niveaux Aéroport en santé afin de protéger la santé des passagers et des employés, et de renforcer la confiance à l'égard de l'expérience des voyages aériens.

« Je félicite Toronto Pearson pour ses prix soulignant la qualité des services offerts par l'aéroport. Il s'agit de la plus grande reconnaissance possible pour les exploitants d'aéroports de partout dans le monde, notamment en ce qui concerne l'excellence de l'expérience client », a déclaré Luis Felipe de Oliveira, directeur général, Conseil international des aéroports - Monde.

« Les clients se sont exprimés et ont reconnu les efforts fructueux déployés par l'équipe de Toronto Pearson pour offrir une expérience client supérieure dans des circonstances très difficiles pendant la pandémie. »

« Malgré les répercussions sans précédent des deux dernières années sur l'industrie du voyage, le personnel et l'équipage de l'aéroport Pearson ont continué de travailler fort et d'offrir un service et une attention exemplaires aux passagers tout en accordant la priorité à leur protection contre la COVID-19 », a déclaré l'honorable Omar Alghabra, ministre des Transports. « Ce prix témoigne une fois de plus de l'engagement de l'aéroport Pearson envers ses passagers et l'industrie aérienne au Canada, et je tiens à féliciter toute l'équipe pour cet accomplissement réalisé pour la cinquième année consécutive. »

« Alors que les restrictions de voyage commencent à s'assouplir et que de plus en plus de voyageurs prennent l'avion, Toronto Pearson et l'industrie de l'aviation traversent une période passionnante », a déclaré Deborah Flint, présidente et chef de la direction de l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto. « Il s'agit d'une formidable reconnaissance de la part du Conseil international des aéroports à l'égard du travail intelligent et acharné que tout le monde à Toronto Pearson a accompli pour prioriser la santé et la sécurité tout en offrant une expérience passager exceptionnelle au cours des deux dernières années. »

« Bien que l'expérience du transport aérien soit très différente de ce qu'elle était avant la pandémie, nous travaillons avec diligence avec tous nos partenaires pour simplifier le processus des voyages aériens », a ajouté Mme Flint. « Cela comprend notamment le travail en étroite collaboration avec tous les ordres de gouvernement pour assouplir davantage les restrictions de voyage trop onéreuses lorsque les données scientifiques appuient une telle approche. Le congé de mars est à nos portes et notre engagement envers les voyageurs n'a jamais été aussi fort. Que ce soit pour se rendre à une destination soleil, rendre visite à de la famille ou simplement s'évader pour quelques jours, nous voulons que les passagers se concentrent sur le plaisir du voyage en sachant que leur santé et leur sécurité sont au cœur de nos préoccupations à l'aéroport Pearson, du trottoir à la porte d'embarquement, et inversement. »

Le programme sur la qualité des services aux aéroports est le plus important programme de mesure et d'analyse comparative de l'expérience de la clientèle dans les aéroports au monde. Il mesure la satisfaction des passagers à l'aide de 34 indicateurs de rendement clés et de sondages sur la sécurité et l'hygiène à l'aéroport.

