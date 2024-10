TORONTO, le 25 oct. 2024 /CNW/ - Toronto Person est fier d'être reconnu par Newsweek comme l'une des entreprises les plus responsables au Canada pour 2025. Newsweek a communiqué ses résultats impartiaux et fondés sur des statistiques le 16 octobre, dans lesquels Toronto Person s'est classé au troisième rang de toutes les entreprises de transport et de logistique. L'aéroport est heureux d'apprendre ces résultats, qui ont été une bonne surprise.

Newsweek, en partenariat avec Statista, a évalué plus de 700 entreprises en se fondant sur plus de 30 indicateurs de rendement clés liés aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), tirés de rapports publics sur la responsabilité sociale des entreprises (RSE) ou les facteurs ESG, et d'autres sources de données fiables. De plus, 4 000 résidents canadiens ont été interrogés sur la réputation de chaque entreprise en matière de RSE.

Les valeurs ESG de Toronto Pearson ont ouvert la voie à cette réalisation. En tant que plaque tournante du tourisme international, moteur économique, créateur d'emplois et partenaire communautaire, l'aéroport a une incidence positive sur la vie de millions de Canadiens et de voyageurs. Qu'il s'agisse de lutter contre les changements climatiques, d'améliorer la cybersécurité ou de promouvoir une incidence sociale positive, en particulier au sein de notre effectif et de notre chaîne d'approvisionnement, les principes ESG sont intégrés dans l'ensemble des piliers et des éléments fondamentaux du plan stratégique décennal de Toronto Pearson.

« Nous sommes heureux d'être reconnus comme l'une des entreprises les plus responsables au Canada par Newsweek. Les résultats des IRC, ainsi que des milliers d'enquêtes aléatoires, confirment que nous sommes sur la bonne voie de réaliser notre vision de carboneutralité et que nous progressons sur des questions importantes pour les Canadiens. Nous continuerons de travailler à l'échelle de l'industrie et avec nos partenaires pour réduire l'impact environnemental et créer des répercussions positives et durables pour nos passagers, nos partenaires et l'ensemble de la collectivité », a déclaré Deborah Flint, présidente et chef de la direction de Toronto Pearson.

Nos employés sont fiers de leur responsabilité envers la collectivité et nos clients, et ce classement renforce la façon dont leur expertise et leurs actions font une différence. Toronto Pearson s'efforcera de renforcer sa position d'entreprise responsable.

Vous trouverez de plus amples renseignements sur les initiatives de Toronto Pearson dans sa Stratégie de durabilité de l'environnement et son rapport sur les facteurs ESG de 2023.

