Nouveaux transporteurs à Toronto Pearson en 2024

Sun Country (lancement en avril 2024) - Proposant deux vols hebdomadaires vers Minneapolis , la nouvelle compagnie aérienne transporte environ 100 000 passagers qui voyagent entre Toronto et les États‑Unis chaque année.

(lancement en avril 2024) - Proposant deux vols hebdomadaires vers , la nouvelle compagnie aérienne transporte environ 100 000 passagers qui voyagent entre et les États‑Unis chaque année. ITA Airways (lancement en mai 2024) - ITA Airways est la première destination canadienne de Toronto Pearson, offrant des vols quotidiens vers Rome pendant l'été.

(lancement en mai 2024) - ITA Airways est la première destination canadienne de Toronto Pearson, offrant des vols quotidiens vers pendant l'été. Swiss International Air Lines (lancement en mai 2024) - Il s'agit du deuxième itinéraire emprunté par le transporteur au Canada . La compagnie aérienne propose cinq vols hebdomadaires vers Zurich pendant l'été.

(lancement en mai 2024) - Il s'agit du deuxième itinéraire emprunté par le transporteur au . La compagnie aérienne propose cinq vols hebdomadaires vers pendant l'été. Alaska Airlines (lancement en mai 2024) - Les vols quotidiens vers Seattle de la compagnie aérienne aideront à transporter les quelque 142 000 passagers qui se rendent chaque année dans la ville de la côte Ouest.

(lancement en mai 2024) - Les vols quotidiens vers de la compagnie aérienne aideront à transporter les quelque 142 000 passagers qui se rendent chaque année dans la ville de la côte Ouest. BermudAir (lancement en mai 2024) - Offrant trois vols hebdomadaires vers les Bermudes, le transporteur propose aux voyageurs des vols directs vers la nation insulaire.

(lancement en mai 2024) - Offrant trois vols hebdomadaires vers les Bermudes, le transporteur propose aux voyageurs des vols directs vers la nation insulaire. Hainan Airlines (lancement en novembre 2024) - Après avoir interrompu ses activités à Toronto Pearson pendant quelques années, le transporteur a repris le service et propose un vol par semaine vers Beijing .

(lancement en novembre 2024) - Après avoir interrompu ses activités à Toronto Pearson pendant quelques années, le transporteur a repris le service et propose un vol par semaine vers . Qatar Airways (lancement en décembre 2024) - Proposant trois vols hebdomadaires vers Doha , la compagnie aérienne offre un itinéraire très attendu en partance de Toronto Pearson, ouvrant ainsi la porte à une gamme de destinations pour les passagers qui veulent s'envoler vers le Moyen‑Orient, l'Asie et l'Afrique.

(lancement en décembre 2024) - Proposant trois vols hebdomadaires vers , la compagnie aérienne offre un itinéraire très attendu en partance de Toronto Pearson, ouvrant ainsi la porte à une gamme de destinations pour les passagers qui veulent s'envoler vers le Moyen‑Orient, l'Asie et l'Afrique. Royal Air Maroc (lancement en décembre 2024) - Offrant plus de 200 000 vols entre le Canada et Casablanca chaque année, le transporteur propose trois vols hebdomadaires vers cette ville dynamique du Maroc.

« Toronto Pearson compte maintenant 54 compagnies aériennes desservant plus de 180 destinations dans le monde », a déclaré Deborah Flint, présidente et chef de la direction, Toronto Pearson. « En continuant d'élargir la gamme de destinations offertes en partance de Toronto grâce à un vaste choix de transporteurs, nous faisons des progrès en matière de croissance économique en plus de rehausser la connectivité de notre pays et les choix de destinations proposées. L'année 2024 aura sans aucun doute été une année record pour Toronto Pearson. »

En 2024, Toronto Pearson a ajouté 36 nouveaux itinéraires et 9 nouvelles destinations pour les voyageurs. En outre, depuis 2022, l'aéroport a ajouté plus de huit millions de vols internationaux et un plus grand nombre de destinations et de départs internationaux que tout autre aéroport en Amérique du Nord.

