TORONTO, le 26 août 2024 /CNW/ - Le Fire and Emergency Services Training Institute (FESTI) de l'aéroport Pearson de Toronto et l'Ontario Association of Emergency Managers (OAEM) sont heureux d'annoncer leur partenariat novateur.

La collaboration permettra de combiner les installations de formation de renommée mondiale du FESTI et le programme des services généraux et de formation sur le leadership avec les offres de formation professionnelle continue de l'OAEM.

Logo de FESTI (Groupe CNW/Greater Toronto Airports Authority) Logo de OAEM (Groupe CNW/Greater Toronto Airports Authority)

Le partenariat améliorera la formation en gestion des urgences pour le personnel de la sécurité publique du Canada grâce à des systèmes de commandement de pointe et à un engagement à l'égard de la formation professionnelle continue.

À propos des partenaires

Le FESTI est un collège d'enseignement professionnel privé unique qui offre une formation exceptionnelle aux professionnels des services d'incendie et d'urgence de partout au Canada. Le FESTI fait partie de l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (GTAA) qui exerce ses activités conjointement avec le service d'incendie et d'urgence pleinement opérationnel de l'aéroport. Le FESTI est un chef de file de la formation en services d'urgence, en lutte contre les incendies et en préparation aux situations d'urgence dans les aéroports.

L'OAEM est la plus importante association professionnelle sans but lucratif de gestion des urgences et de continuité des activités au Canada. Depuis 2001, elle regroupe les collectivités publiques, privées, non gouvernementales et autochtones multisectorielles de l'Ontario. La mission de l'OAEM est de soutenir, de mobiliser et de rapprocher les divers professionnels de la gestion des urgences et de la continuité des activités de l'Ontario. Grâce à ce partenariat, l'OAEM disposera désormais d'une base d'attache physique au centre de l'aéroport le plus achalandé du Canada, aux côtés du centre de formation professionnelle de pointe du Canada.

Possibilité de formation à venir

Le FESTI et l'OAEM sont fiers d'annoncer la deuxième offre du cours de certificat de formation de sensibilisation des agents d'information publique de la FEMA (Federal Emergency Management Agency), qui aura lieu du 1er au 3 octobre 2024 au FESTI Mississauga - le nouveau quartier général de formation centralisé de l'OAEM. Pour de plus amples renseignements et pour vous inscrire, consultez le www.oaem.ca.

Citations

« Le FESTI est ravi de s'associer à cette association incroyable pour approfondir notre engagement à l'égard de la formation du personnel des services d'urgence et d'autres professionnels de l'industrie afin de mieux se préparer à la gestion des urgences et à la préparation aux situations d'urgence. Ensemble, je suis convaincue que nous pouvons faire avancer notre vision collective et accroître la sécurité pour un large éventail de publics. Je suis ravie de voir ce partenariat croître et évoluer pendant de nombreuses années. » Kelly Holden - directrice du FESTI

« En nous associant avec le FESTI, nous sommes en mesure de diriger les membres de l'OAEM vers une installation de formation exceptionnelle pour le personnel des services d'urgence et de créer un espace significatif où les professionnels de l'industrie peuvent se réunir. Nous sommes déterminés à collaborer avec le FESTI et nous sommes ravis de rehausser l'expérience des membres à un niveau inimaginable. » Paula-Marie Jannetta - présidente de l'OAEM

À propos de Toronto Pearson

L'aéroport international Toronto Pearson est le plus grand aéroport du Canada et un lien vital entre personnes, entreprises et marchandises. En 2023, nous avons transporté 45 millions de passagers vers 195 destinations au Canada et dans le monde, offrant un service quotidien direct vers plus des deux tiers des économies mondiales. L'aéroport Pearson et ses partenaires emploient 50 000 personnes dans l'ensemble de l'aéroport et contribuent à hauteur de 42 milliards de dollars par année à l'économie de l'Ontario en tant que deuxième zone économique en importance au Canada. Pour soutenir notre vision qui consiste à remettre la joie dans l'acte de voyager, nous nous lançons dans une démarche visant à faire de l'aéroport Toronto Pearson un chef de file mondial en matière de rendement aéroportuaire, de service à la clientèle et de durabilité.

Suivez l'aéroport Toronto Pearson sur X (anciennement Twitter), LinkedIn, Facebook et Instagram.

SOURCE Greater Toronto Airports Authority

Personnes-ressources : Bethany Lee, directrice du marketing et des communications de l'OAEM [email protected]; Paula-Marie Jannetta, présidente de l'OAEM [email protected]; Tony Comella, gestionnaire du FESTI; [email protected], www.festi.com; Personne-ressource : Bureau des médias de la GTAA, [email protected]