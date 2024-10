L'événement permet aux participants d'acquérir une expérience concrète de l'orientation dans l'aéroport le plus fréquenté du Canada afin de réduire l'anxiété liée aux déplacements en avion. Environ 200 personnes sont invitées à Toronto Pearson pour simuler tous les aspects d'un déplacement en avion, y compris l'enregistrement, le contrôle de sécurité, l'embarquement à bord d'un vrai avion, les procédures douanières et les interactions avec le personnel de l'aéroport.

« À Toronto Pearson, nous sommes déterminés à rendre le transport aérien accessible à tous et à faire en sorte que chaque passager puisse profiter de la joie qu'il peut procurer en toute confiance, a déclaré Kurush Minocher, directeur général, Expérience client et Relations avec les compagnies aériennes, Toronto Pearson. Qu'il s'agisse de suivre les processus de contrôle ou de monter à bord d'un avion, l'événement aide les passagers autistes ou neurodivergents et leurs familles à se familiariser avec l'expérience aéroportuaire complète. »

« Grâce à des initiatives comme " À vos marques, prêts, volez avec YYZ ", Transat s'engage de tout cœur à donner aux enfants autistes ou neurodivergents et à leur famille les connaissances et les ressources dont ils ont besoin pour entreprendre leurs voyages à venir en toute confiance et tranquillité d'esprit, a affirmé Andréan Gagné, directrice principale, Communications, Affaires publiques et Responsabilité d'entreprise. Grâce au processus entier, une expérience qui aurait pu certainement s'avérer accablante peut devenir réellement agréable. L'événement permet également à notre équipe de mieux comprendre les besoins uniques de ces personnes, ce qui lui permet d'ajouter plus de bienveillance à l'expérience de voyage. »

« Cette collaboration entre Autisme Ontario, Toronto Pearson et Air Transat démontre qu'il est possible de réaliser un changement appréciable lorsque nous nous unissons pour atteindre un objectif commun, a déclaré David Ferrara, gestionnaire des communications et du développement des ressources à Autisme Ontario. Ensemble, nous redéfinissons ce que le transport aérien peut représenter pour les personnes autistes, en leur offrant un accueil plus chaleureux et plus de soutien afin de faire baisser les niveaux de stress et de favoriser l'inclusion. »

Le programme « À vos marques, prêts, volez avec YYZ » illustre l'engagement de Toronto Pearson à offrir aux personnes autistes et neurodivergentes une expérience de voyage harmonieuse et inclusive. Bien que nous soyons fiers des progrès que nous avons réalisés, nous savons qu'il reste du travail à faire. Des événements comme celui-ci revêtent une importance capitale et nous permettent de mettre en œuvre des améliorations de façon continue tandis que nous collaborons avec les familles que nous servons.

À propos de Toronto Pearson

L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto exploite l'Aéroport international Pearson de Toronto, le plus grand aéroport du Canada et un lien vital entre personnes, entreprises et marchandises. Six fois, au cours des sept dernières années, Toronto Pearson a été nommé le meilleur grand aéroport d'Amérique du Nord qui accueille plus de 40 millions de passagers par le Conseil international des aéroports (ACI), le représentant commercial mondial des aéroports du monde.

L'accessibilité à Toronto Pearson!

Au printemps 2024, Toronto Pearson a reçu la certification Or en matière d'accessibilité de la Fondation Rick Hansen, la cote d'accessibilité la plus élevée attribuée par le programme de certification en accessibilité de la Fondation Rick Hansen. Cette réalisation a marqué une étape importante dans l'engagement continu de Toronto Pearson à devenir l'aéroport le plus accessible au monde. En 2022, il est devenu le premier aéroport en Amérique du Nord et le deuxième au monde à recevoir l'accréditation du Conseil international des aéroports dans le cadre du Programme d'accréditation pour l'amélioration de l'accessibilité, un programme unique en son genre consacré à l'accessibilité des aéroports. Le programme vise à aider les aéroports à mesurer, à évaluer et à améliorer leur gestion et leur culture relatives à l'accessibilité. Il s'agit du seul programme international d'évaluation ou d'accréditation consacré à l'accessibilité des aéroports pour les passagers en situation de handicap.

Pour en savoir plus sur l'accessibilité, consultez le www.torontopearson.com/fr/accessibilite

Consultez notre chaîne X d'entreprise en visitant @PearsonComms. Pour obtenir des mises à jour sur les activités de l'aéroport et des renseignements pour les passagers, visitez @TorontoPearson/@AeroportPearson sur X. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook ou Instagram.

SOURCE Toronto Pearson

Personne-ressource : Bureau des médias de la GTAA | [email protected]