Le premier volet viendra en aide aux organismes qui soutiennent les personnes qui font face à des obstacles à l'emploi, en particulier celles qui appartiennent aux groupes sous-représentés et marginalisés.

Le deuxième volet se consacrera exclusivement à faire progresser les métiers de la construction en réalisant des projets novateurs de perfectionnement de la main-d'œuvre afin de créer un bassin de talents plus solide, diversifié et fiable au sein de l'industrie. À la suite de la récente annonce de Pearson LIFT, notre plan d'immobilisations qui s'étend sur une décennie, Toronto Pearson reconnaît qu'il est absolument nécessaire de combler la pénurie de main-d'œuvre qualifiée et prend des mesures concrètes pour appuyer les initiatives qui soutiennent les différentes étapes du cheminement de carrière dans les métiers de la construction.

« Je suis ravie que le Uplift Fund investisse 1,75 million de dollars pour aider les gens à surmonter les obstacles à l'emploi et constituer une main-d'œuvre qualifiée dans les métiers de la construction, a déclaré Ruba Al-Nazer, directrice adjointe, Incidence sociale, à Toronto Pearson. En tant que l'un des plus importants employeurs de la région, nous sommes conscients qu'il est nécessaire d'avoir une main-d'œuvre qualifiée pour soutenir notre croissance et la collectivité dans son ensemble. Cette contribution souligne notre engagement à éliminer les obstacles à l'emploi et à assurer la prospérité de l'aéroport et des collectivités environnantes. »

Depuis 2019, le Uplift Fund a administré trois appels de propositions annuels et soutenu plus de 25 projets communautaires en offrant un financement de plus de trois millions de dollars.

Les organismes admissibles peuvent présenter une demande de financement pour un projet d'un an d'une valeur minimale de 100 000 $ et maximale de 150 000 $.

Cet appel de propositions prendra fin le 15 novembre 2024 à 17 h (HNE).

Pour en savoir plus sur le Uplift Fund, les parties intéressées sont invitées à s'inscrire à une séance d'information et à consulter le site Web suivant : http://www.torontopearson.com/propellerproject.

