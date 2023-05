Établi tous les deux ans, l'Indice classe 30 villes en fonction d'indicateurs importants pour les jeunes travailleurs, comme l'action climatique, l'équité, la diversité et l'inclusion, de bons emplois pour les jeunes, l'accès numérique et le coût de la vie

TORONTO, le 30 mai 2023 /CNW/ - RBC et Youthful Cities ont dévoilé aujourd'hui l'Indice du travail urbain 2023, qui exprime les caractéristiques qui rendent une ville attrayante pour les jeunes travailleurs. Toronto, en Ontario, est arrivée en première place au classement, suivie de Montréal (Québec) et de Vancouver (Colombie- Britannique) en deuxième et troisième places respectivement.

Présenté par Objectif avenir RBC, l'Indice du travail urbain 2023 de Youthful Cities classe 30 villes canadiennes en fonction d'une gamme d'indicateurs, y compris l'action climatique, l'équité, la diversité et l'inclusion, les bons emplois pour les jeunes, l'éducation et la formation, l'accès numérique, l'économie urbaine, l'esprit d'entrepreneuriat, le coût de la vie, le transport et les services de santé. Le classement fournit aux jeunes d'importants renseignements sur les villes canadiennes les plus inclusives et accessibles pour les jeunes travailleurs, stimulant un dialogue national sur l'avenir du travail en milieu urbain et sur le rôle de premier plan que jouent les jeunes pour façonner cet avenir.

« Objectif avenir RBC a pour mission de préparer les jeunes Canadiens au monde du travail de demain, et le choix de l'endroit où s'établir représente l'une des plus importantes décisions qu'ils doivent prendre en début de carrière, explique Mark Beckles, vice-président, Innovation et impacts sociaux, RBC. Notre partenariat avec Youthful Cities nous a permis de réunir des gouvernements, des partenaires des secteurs public et privé, des urbanistes et des jeunes pour explorer les points forts et les points à améliorer sur le plan du travail en milieu urbain. »

Bien qu'arrivée bonne dernière au chapitre du coût de la vie et en perte de jeune population, Toronto a obtenu l'une des cinq premières places dans sept des dix catégories, et la première place dans les catégories suivantes :

Éducation et formation : Toronto se classe bien en ce qui a trait aux bourses d'études offertes aux étudiants noirs, autochtones ou de couleur, à la diversité des programmes d'échanges d'étudiants postsecondaires, au réseau de bibliothèques et à l'équilibre entre les genres dans son plus grand établissement postsecondaire.

se classe bien en ce qui a trait aux bourses d'études offertes aux étudiants noirs, autochtones ou de couleur, à la diversité des programmes d'échanges d'étudiants postsecondaires, au réseau de bibliothèques et à l'équilibre entre les genres dans son plus grand établissement postsecondaire. Accès numérique : Toronto est à égalité pour l'accès Internet à haut débit le moins cher, le nombre le plus élevé de points d'accès Wi-Fi gratuits par zone géographique, et la variété de fournisseurs de services Internet et mobiles.

est à égalité pour l'accès Internet à haut débit le moins cher, le nombre le plus élevé de points d'accès Wi-Fi gratuits par zone géographique, et la variété de fournisseurs de services Internet et mobiles. Esprit d'entreprise : Toronto compte le plus grand nombre de jeunes entreprises, d'investisseurs (stade de prédémarrage et de démarrage) et d'espaces de travail partagés par habitant. C'est aussi la troisième meilleure ville en ce qui a trait aux accélérateurs d'entreprise en démarrage.

Montréal s'est classée deuxième avec de solides notes en transport, en éducation et formation, et en esprit d'entrepreneuriat. Son réseau de transport en commun offre l'horaire de disponibilité le plus élevé, une appli pour la gestion des trajets, de solides caractéristiques de sécurité comme des boutons de détresse et un programme d'arrêts de nuit, et une grande commodité d'accès à l'aéroport. Montréal a aussi obtenu les meilleurs résultats au chapitre des pistes cyclables et du potentiel piétonnier.

Bien que classée globalement au troisième rang, Vancouver est arrivée en première place pour l'action climatique grâce à ses règlements sur le compostage, à ses services de ramassage à l'auto, à ses programmes résidentiels à logements multiples, à un programme de recyclage bien équilibré et au plus grand nombre de sentiers pédestres. Vancouver a également obtenu le troisième meilleur rendement en matière d'esprit d'entrepreneuriat.

Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) arrive au quatrième rang, se plaçant ainsi parmi les dix premières villes pour la première fois. Par habitant, elle possède les plus nombreuses ressources en santé (médecins de famille, hôpitaux et cliniques communautaires) et la troisième plus importante banque alimentaire, et elle figure parmi les cinq premières pour le nombre de professionnels en santé mentale.

Les 10 premières villes 1. Toronto (Ontario) 2. Montréal (Québec) 3. Vancouver (Colombie-Britannique) 4. Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) 5. Kitchener-Waterloo (Ontario) 6. Ottawa/Gatineau (Ontario/Québec) 7. Mississauga (Ontario) 8. Québec (Québec) 9. Laval (Québec) 10. Halifax (Nouvelle-Écosse)



Autres classements notables :

Brampton ( Ontario ) occupe la première place en matière d' équité, de diversité et d'inclusion, avec le pourcentage le plus élevé d'immigrants composant sa population et une forte proportion de résidents dont la langue maternelle n'est ni l'anglais, ni le français. Elle possède aussi de vigoureuses politiques municipales contre le racisme et la discrimination, ainsi que des espaces publics accessibles.

) occupe la première place en matière d' avec le pourcentage le plus élevé d'immigrants composant sa population et une forte proportion de résidents dont la langue maternelle n'est ni l'anglais, ni le français. Elle possède aussi de vigoureuses politiques municipales contre le racisme et la discrimination, ainsi que des espaces publics accessibles. Moncton (Nouveau-Brunswick) se classe au premier rang pour les bons emplois pour les jeunes, avec le deuxième plus fort pourcentage de jeunes (15 à 29 ans) employés. Elle a obtenu de solides notes pour l'accès des étudiants de niveau post-secondaire à des services d'établissement de carrière, notamment des plateformes d'emploi, des programmes coopératifs et des services aux diplômés.

se classe au premier rang pour les avec le deuxième plus fort pourcentage de jeunes (15 à 29 ans) employés. Elle a obtenu de solides notes pour l'accès des étudiants de niveau post-secondaire à des services d'établissement de carrière, notamment des plateformes d'emploi, des programmes coopératifs et des services aux diplômés. Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest) a obtenu l'une des trois premières places pour son économie urbaine, comptant la population la plus jeune, l'une des populations actives les plus équilibrées au chapitre du genre, et la cinquième plus faible disparité salariale entre les sexes parmi les 30 villes évaluées.

« Alors que la reprise post-pandémie se poursuit, le marché du travail pour les jeunes adultes demeure précaire, a déclaré Raj Dhaliwal, le responsable de Youthful Cities pour l'élaboration de l'Indice. Ils devront continuer de faire des choix de carrière tenant compte des environnements de travail, des changements sectoriels émergents, des salaires et de l'inflation, et ces choix se répercuteront à leur tour sur leur mode de vie et sur leur contribution à la ville où ils décideront de s'établir. Nous espérons que l'Indice du travail urbain 2023, le Questionnaire sur la meilleure ville où travailler et le prochain Sommet du travail urbain vont stimuler le dialogue sur la façon de rendre les villes plus attrayantes pour les jeunes travailleurs. »

Voici comment l'Indice a été établi :

Dix catégories d'évaluation ont été déterminées en consultation avec des jeunes lors du Sommet du travail urbain 2019, qui a eu lieu à Edmonton .

. Des méthodes de mesure propres à chacune des catégories ont été établies.

Des sources de données ont été cernées et des données ont été recueillies dans 30 villes.

L'exactitude et la pertinence des données et des mesures ont été vérifiées.

Les résultats ont été compilés, chaque mesure recevant une note de 0 à 100.

Ces résultats ont été pondérés en fonction de l'importance de chaque catégorie pour les jeunes travailleurs, ce qui a donné lieu au classement final.

L'Indice du travail urbain 2023 de Youthful Cities est maintenant disponible.

À propos de Youthful Cities

Depuis 2012, Youthful Cities conçoit des programmes visant à constituer une base de connaissances unique sur les villes en invitant les jeunes (de 15 à 29 ans) à imaginer des solutions novatrices aux problèmes prioritaires de leurs villes. Les indices urbains créés par l'organisme amorcent un dialogue crucial sur l'importance des jeunes pour l'avenir des villes.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 98 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.rbc.com/collectivite-impact-social.

