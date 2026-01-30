Toponyme coup de foudre - Les Estriens conviés à voter pour le Point de vue du Gardien-des-Méandres

NOTRE-DAME-DES-BOIS, QC, le 30 janv. 2026 /CNW/ - Le parc national du Mont-Mégantic invite la population de l'Estrie à prendre part au vote public de la Commission de toponymie du Québec afin de soutenir le Point de vue du Gardien-des-Méandres, finaliste parmi les douze Toponymes coups de cœur 2026. Le vote qui se termine le 3 février permettra de déterminer lequel d'entre eux remportera le titre convoité de Toponyme coup de foudre cette année.

Le parc national du Mont-Mégantic invite la population de l’Estrie à prendre part au vote public de la Commission de toponymie du Québec afin de soutenir le Point de vue du Gardien‑des‑Méandres, finaliste parmi les douze Toponymes coups de cœur 2026. Crédit photo: Sébastien Giguère (Groupe CNW/Société des établissements de plein air du Québec)

Situé à 650 m d'altitude sur le sentier des Cimes, dans le secteur de Franceville, le Point de vue du Gardien-des-Méandres offre une vaste perspective sur le marécage des Scots, façonné par de nombreux méandres. Depuis cette hauteur, le visiteur a l'impression d'observer et de veiller sur ce paysage unique, ce qui a inspiré le nom du lieu

Au-delà de la seule candidature du Point de vue du Gardien-des-Méandres au concours, la qualité du travail effectué par l'équipe du parc national du Mont-Mégantic dans la dénomination de différents points de vue et sentiers est soulignée par son directeur, M. Adrien De Alexandris.

"Plusieurs autres lieux aux noms et paysages évocateurs constellent le parc national: la porte du ciel, la muraille des glaces, le vertige des escarpements, l'abri du rocher, le pic des crépuscules… C'est une invitation à la découverte toute l'année!", souligne M. De Alexandris.

Pour voter: https://toponymie.gouv.qc.ca/ct/vote-toponyme/

