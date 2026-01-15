Offre hivernale - Réouverture complète du secteur Mont-Brun

ROUYN-NORANDA, QC, le 15 janv. 2026 /CNW/ - Le parc national d'Aiguebelle est heureux d'informer ses visiteurs de la réouverture complète du secteur Mont-Brun à compter du vendredi 16 janvier 2026. Toute la neige tombée au cours des dernières semaines est maintenant une raison supplémentaire de venir profiter des beautés naturelles et du paysage hivernal époustouflant de ce parc national abitibien.

Les équipes ont été à l'œuvre au cours des derniers jours pour déneiger et rendre accessibles les différentes routes du secteur Mont-Brun. La réparation rapide des équipements de déneigement a permis de rendre accessibles et d'honorer les réservations des hébergements en location depuis le début de la semaine. L'ouverture du Centre de découverte et d'interprétation (CDI) et de son stationnement permet maintenant d'accueillir aussi les visiteurs qui veulent accéder au départ des sentiers du secteur.

"Tout est en place pour inviter les gens du coin à venir s'amuser, à redécouvrir et à s'approprier la richesse naturelle du parc national d'Aiguebelle. Il n'y a pas meilleur moyen d'apprécier l'hiver que de s'amuser dehors. Je tiens à saluer le travail effectué par les équipes pour redonner rapidement l'accès au territoire et permettre aux visiteurs de profiter des activités offertes", souligne le directeur par intérim du parc national, André Rouleau.

Secteur Mont-Brun-routes déneigées

Route 1; de l'accueil Mont-Brun jusqu'au camp rustique le Collembole,

Route 2; de l'intersection avec la route 1 jusqu'à l'intersection de la route 27

Route 27

Activités et services accessibles

Nos sentiers vous attendent pour une randonnée

Nos hébergements en chalet, soit La Puce D'eau, Le Vice-Roi, Le Monarque ainsi que Le Collembole sont disponibles pour la location

Notre service de location de raquettes est aussi mis à votre disponibilité

L'accueil du secteur Mont-Brun sera ouvert les vendredis, samedis et dimanches durant la période hivernale

L'achat de droits d'accès en ligne est encouragé (sepaq.com) et les réservations d'hébergement peuvent se faire en semaine au 1 (800) 665-6527

Source et information: André Rouleau, Directeur par intérim, Parc national d'Aiguebelle, (819) 637-2480, poste 6001, Cellulaire :367-380-6336, rouleau.andré@sépaq.com