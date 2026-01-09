Chasse et pêche - La saison des salons de chasse, pêche et plein air démarre en force !

QUÉBEC, le 9 janv. 2026 /CNW/ - Préparez-vous à vivre l'expérience Sépaq comme jamais auparavant ! Nos experts vous attendent pour partager leurs secrets et vous aider à planifier votre prochaine aventure. Quatre rendez-vous à ne pas manquer :

15 au 18 janvier 2026 : Salon National de la Pourvoirie de Lévis (kiosque 700)

C’est votre chance de discuter directement avec des passionnés et de profiter de conseils personnalisés. (Groupe CNW/Société des établissements de plein air du Québec)

22 au 25 janvier 2026 : Salon National de la Pourvoirie de Laval (kiosque 510)

20 au 22 février 2026 : Salon Plein air, chasse, pêche et camping de Saint-Hyacinthe (kiosque 2250)

26 au 29 mars 2026 : Salon Plein air, chasse, pêche et camping de Québec (kiosque 1415)

Pourquoi venir nous voir ?

Parce que nos gestionnaires de territoire ont des astuces exclusives pour vous aider à trouver LE forfait parfait. C'est votre chance de discuter directement avec des passionnés et de profiter de conseils personnalisés.

Du 15 janvier au 29 mars 2026, c'est LA période idéale pour réserver votre séjour dans l'un des territoires d'exception de la Sépaq. Les disponibilités sont encore superbes… mais elles partent vite !

Découvrez toutes les informations, les destinations à explorer et des promotions exclusives sur notre page dédiée : https://www.sepaq.com/salons/chasse-peche.dot?language_id=2

Ne manquez pas cette occasion unique de planifier votre prochaine aventure avec la Sépaq. On vous attend !

SOURCE Société des établissements de plein air du Québec

Source et information : Olivia Jacques, Conseillère en relations avec les médias, Sépaq, 367 995-4930, [email protected]