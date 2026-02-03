L'événement Les coulisses de l'Aquarium est de retour!

QUÉBEC, le 3 févr. 2026 /CNW/ - C'est le grand retour de l'événement Les Coulisses de l'Aquarium en février. Plusieurs secteurs de l'arrière-scène seront ouverts au public : le laboratoire d'analyse d'eau et la culture des mysis, le repaire des plongeurs, le quartier des ours blancs et l'usine de filtration d'eau.

Les 7, 8, 14 et 15 février 2026, vous aurez la chance unique de visiter les coulisses de l’Aquarium. (Groupe CNW/Société des établissements de plein air du Québec)

Comment fabrique-t-on l'eau salée qui se retrouve dans les bassins des phoques? À quel endroit les entraîneurs préparent-ils la nourriture des ours blancs? Comment produit-on les mysis, ces minuscules crevettes que l'on sert à certains de nos animaux? À quoi ressemble le repaire secret des plongeurs de l'Aquarium? Les 7, 8, 14 et 15 février 2026, vous aurez la chance unique de visiter les coulisses de l'Aquarium.

Nous sommes heureux de proposer cette activité dans le cadre des événements partenaires du Carnaval de Québec.

Quand : les 7, 8, 14 et 15 février 2026

Heure : de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h

Note : cette activité est incluse dans le prix du billet quotidien. Rabais de 20 % avec l'effigie du Carnaval de Québec. Vous devrez présenter votre effigie sur place.

