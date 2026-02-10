Toponyme coup de foudre 2026 : le nom Belvédère du Voyage-Immobile remporte tous les honneurs!

QUÉBEC, le 10 févr. 2026 /CNW/ - À l'approche de la Saint-Valentin, la Commission de toponymie a le plaisir de dévoiler le nom de lieu qui a fait fondre les cœurs. À l'issue d'un vote parmi la population québécoise, c'est le nom Belvédère du Voyage-Immobile qui a remporté le titre de Toponyme coup de foudre du public. Ce nom a également été choisi comme Toponyme coup de foudre par la Commission en raison de son originalité ainsi que de sa capacité à inspirer des images fortes et à mettre en valeur le patrimoine historique du lieu désigné.

Le belvédère du Voyage-Immobile est situé dans le parc de la Pointe-Benson, dans le secteur de Saint-Romuald, à Lévis. Son nom évoque l'idée selon laquelle on peut voyager à travers les époques, les paysages, les cultures et les sociétés tout en restant au même endroit. C'est ce que permet ce belvédère, d'où il est possible d'observer un panorama allant du cap Rouge à l'île d'Orléans, en passant par la ville de Québec et le fleuve Saint-Laurent.

C'est le géographe, historien et archéologue Jacques Lemieux (1932-2013) qui est l'auteur de l'expression voyage immobile. Celui-ci a été le principal idéateur du projet de mise en valeur du patrimoine historique et archéologique ainsi que du paysage du parc de la Pointe-Benson.

