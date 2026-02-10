Toponyme coup de foudre 2026 : le nom Belvédère du Voyage-Immobile remporte tous les honneurs!

Nouvelles fournies parCommission de toponymie
10 févr, 2026, 07:00 ET
QUÉBEC, le 10 févr. 2026 /CNW/ - À l'approche de la Saint-Valentin, la Commission de toponymie a le plaisir de dévoiler le nom de lieu qui a fait fondre les cœurs. À l'issue d'un vote parmi la population québécoise, c'est le nom Belvédère du Voyage-Immobile qui a remporté le titre de Toponyme coup de foudre du public. Ce nom a également été choisi comme Toponyme coup de foudre par la Commission en raison de son originalité ainsi que de sa capacité à inspirer des images fortes et à mettre en valeur le patrimoine historique du lieu désigné.
Le belvédère du Voyage-Immobile est situé dans le parc de la Pointe-Benson, dans le secteur de Saint-Romuald, à Lévis. Son nom évoque l'idée selon laquelle on peut voyager à travers les époques, les paysages, les cultures et les sociétés tout en restant au même endroit. C'est ce que permet ce belvédère, d'où il est possible d'observer un panorama allant du cap Rouge à l'île d'Orléans, en passant par la ville de Québec et le fleuve Saint-Laurent.
C'est le géographe, historien et archéologue Jacques Lemieux (1932-2013) qui est l'auteur de l'expression voyage immobile. Celui-ci a été le principal idéateur du projet de mise en valeur du patrimoine historique et archéologique ainsi que du paysage du parc de la Pointe-Benson.
Faits saillants
- Les Québécoises et les Québécois étaient invités, pour une septième année, à choisir leur nom de lieu favori parmi 12 Toponymes coups de cœur.
- Les 12 Toponymes coups de cœur 2026 retenus par la Commission de toponymie parmi les quelque 1 400 noms de lieux officialisés l'année dernière étaient les suivants :
- Belvédère du Voyage-Immobile (Lévis, Chaudière-Appalaches);
- Lac du Castor Têtu (Rivière-aux-Outardes, Côte-Nord);
- Mont des Profondeurs (Rivière-aux-Outardes, Côte-Nord);
- Parc de la Chèvrerie-des-Berges (Joliette, Lanaudière);
- Parc des Heures-Fugitives (Drummondville, Centre-du-Québec);
- Parc du Refus-Global (Mont-Saint-Hilaire, Montérégie);
- Place des Mille-Mercis (Lantier, Laurentides);
- Place du Pain-et-des-Roses (Montréal);
- Point de vue du Gardien-des-Méandres (Hampden, Estrie);
- Rue de la Vague-Humaine (Sainte-Anne-des-Monts, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine);
- Ruelle du Court-Métrage (Saguenay, Saguenay-Lac-Saint-Jean);
- Sentier de la Face-de-Singe (Saint-Robert-Bellarmin, Estrie).
- C'est la première fois qu'un nom de lieu remporte à la fois le titre de Toponyme coup de foudre du public et celui de Toponyme coup de foudre de la Commission de toponymie.
- Par l'octroi de cette distinction, la Commission souhaite valoriser la toponymie de qualité supérieure au Québec.
- En novembre 2024, la Commission de toponymie a lancé une nouvelle carte interactive présentant l'ensemble des Toponymes coups de cœur dévoilés au cours des dernières années.
- Créée en 1912, la Commission de toponymie vise à enrichir la toponymie québécoise par l'officialisation de noms de lieux appropriés, significatifs et évocateurs, témoins de l'histoire, de la société et de la culture du Québec. Elle procède à l'inventaire et à la conservation des noms de lieux. Elle les officialise, les diffuse et donne son avis au gouvernement sur toute question touchant la toponymie.
Liens connexes
SOURCE Commission de toponymie
Source : Relations avec les médias, Commission de toponymie, 514 873-6567 ou, sans frais, 1 888 873-6202, [email protected]
Partager cet article